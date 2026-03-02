¿Quieres estudiar Enfermería o Fisioterapia? Hazlo en una universidad que combina vocación, práctica y excelencia

Integrada en la Universidad Pontificia Comillas, la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios forma enfermeros y fisioterapeutas que contribuyen a mejorar la experiencia y el bienestar de los pacientes.

Las claves nuevo Generado con IA La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, integrada en la Universidad Pontificia Comillas, ofrece formación en Ciencias de la Salud con una clara vocación humanista y práctica. El Grado en Fisioterapia destaca por su enfoque práctico, con 1.200 horas de prácticas tuteladas y aprendizaje en entornos simulados y reales desde el primer año. El Grado en Enfermería permite a los estudiantes iniciar prácticas clínicas desde el segundo semestre del primer curso, reforzando la formación con tecnología avanzada y escenarios realistas. Ambos grados ofrecen diplomas propios en competencias comunicativas, lenguas extranjeras y habilidades personales, ampliando el perfil profesional del estudiante.

Elegir dónde estudiar una carrera universitaria en Ciencias de la Salud no es solo una decisión académica, es una elección de vida. Supone preguntarse qué tipo de profesional quieres ser, pero también qué tipo de persona deseas llegar a ser.

En ese camino, la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, integrada en la Universidad Pontificia Comillas y promovida por la Fundación San Juan de Dios de la Orden Hospitalaria, representa una propuesta formativa con identidad propia, prestigio y una clara vocación humanista.

Con más de 60 años formando profesionales sanitarios, la Escuela combina tradición y modernidad. Su misión es clara: preparar a enfermeros y fisioterapeutas capaces de mejorar la atención a los pacientes. Aquí no solo se aprende técnica; se aprende a cuidar.

Grado en Fisioterapia: una apuesta segura por el presente y el futuro

Si hay un título que hoy responde a una demanda social creciente, es el Grado en Fisioterapia. El envejecimiento de la población, el auge del deporte, la mayor conciencia sobre la prevención y la rehabilitación han convertido esta profesión en una de las más valoradas del ámbito sanitario.

En la Escuela San Juan de Dios, estudiar Fisioterapia es apostar por una formación sólida, práctica y conectada con la realidad. El grado se estructura en cuatro años (240 créditos ECTS) y está diseñado para que el estudiante construya desde el primer momento una identidad profesional competente, reflexiva y centrada en el paciente.

Aprender haciendo, desde el primer curso

Uno de los aspectos que diferencian a este grado es que el alumnado realiza prácticas en laboratorio y salas de demostración durante los cuatro años, además de 1.200 horas de prácticas tuteladas en centros asistenciales.

Esto significa contacto real con pacientes, supervisado por fisioterapeutas en activo, en más de 30 centros públicos, concertados y privados.

El aprendizaje se refuerza en el Centro de Simulación Interprofesional y de Investigación en Ciencias de la Salud (CSIICS) y en el Hospital Simulado San Rafael, donde los estudiantes entrenan en entornos seguros y realistas antes de enfrentarse al ámbito clínico. Trabajan en grupos reducidos, lo que permite una atención personalizada y un seguimiento cercano.

Profesorado vinculado al mundo profesional

La Escuela cuenta con docentes que combinan experiencia clínica y académica. Son especialistas que conocen de primera mano las necesidades actuales del sistema sanitario y transmiten una visión práctica, actualizada y rigurosa de la fisioterapia.

Además, la titulación habilita para el ejercicio profesional regulado. Las salidas laborales son amplias: hospitales, clínicas privadas, centros deportivos, servicios de prevención, geriatría, ejercicio libre de la profesión e incluso el emprendimiento.

Un aspecto especialmente atractivo es el reconocimiento de créditos para quienes proceden de Ciclos Formativos de Grado Superior como Imagen para el Diagnóstico, Radioterapia, Acondicionamiento Físico o Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Gracias a acuerdos académicos recientes, pueden reconocer hasta medio curso académico, facilitando su acceso y optimizando su trayectoria.

Grado en Enfermería: tradición, innovación y cuidado humanista

El Grado en Enfermería también es uno de los pilares históricos de la Escuela. Esta titulación ha formado a generaciones de profesionales reconocidos tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria y servicios especializados.

El grado se imparte en los campus de Madrid (Paseo de La Habana y Ciempozuelos) y Bormujos (Sevilla), tiene una duración de cuatro años (240 ECTS) y habilita para el ejercicio de la profesión regulada de enfermería.

Prácticas desde el primer curso

Uno de los aspectos más valorados es el inicio temprano de las prácticas clínicas. Desde el segundo semestre del primer año, los estudiantes comienzan su contacto con entornos hospitalarios y sociosanitarios reales.

La formación práctica se refuerza en el CSIICS y en el hospital simulado, donde los estudiantes entrenan con tecnología avanzada y escenarios clínicos realistas.

Un valor añadido: formación integral

Tanto en Enfermería como en Fisioterapia, la Escuela ofrece dos diplomas propios que refuerzan el perfil del estudiante: Diploma en Competencias Comunicativas y Estudios en Lenguas Extranjeras y Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales.

Conoce la Escuela en primera persona

