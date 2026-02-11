Talento responsable para un futuro sostenible: la nueva hoja de ruta de la Universidad Europea

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad Europea ha presentado su nueva Estrategia de Sostenibilidad, que integra docencia, investigación, gestión universitaria y compromiso social. La estrategia busca consolidar a la Universidad Europea como referente nacional e internacional en educación superior sostenible. El modelo apuesta por la formación de talento responsable, promoviendo la toma de decisiones éticas y transformaciones positivas en la sociedad. La sostenibilidad se convierte en un eje estratégico, articulada en torno a los pilares ESG (Ambiental, Social y Gobernanza), con objetivos e indicadores específicos y medibles.

La Universidad Europea ha presentado este miércoles su nueva Estrategia de Sostenibilidad, una hoja de ruta con la que refuerza su apuesta por un modelo integral y transversal.

Bajo el lema 'Talento responsable, futuro sostenible', la institución educativa articula un marco que integra docencia, investigación, gestión universitaria y compromiso social para dar respuesta a los principales retos globales en materia de sostenibilidad.

Tal y como ha informado la Europea en un comunicado, la nueva estrategia nace con una clara ambición de liderazgo en el ámbito de la educación superior y se apoya en años de trabajo en áreas como voluntariado, inclusión, salud, empleabilidad, innovación y mejora ambiental en los campus.

Este nuevo impulso permitirá ordenar, medir y potenciar todas estas iniciativas bajo una visión común, coherente y transversal.

El proyecto se suma al camino iniciado con la creación de la primera Escuela Universitaria de Sostenibilidad en España, inaugurada en septiembre de 2024, tal y como adelantó este diario.

A partir de ahora, esta estrategia servirá como marco de referencia para orientar las decisiones académicas y de gestión, con el objetivo de consolidar a la Universidad Europea como un referente nacional e internacional en educación superior sostenible.

Para Maxine Kaisin, responsable de la estrategia ESG de la Universidad Europea, "el objetivo es que cada estudiante obtenga algo más que un título". O lo que es lo mismo, que adquiera una forma de "comprender el mundo y de actuar en él desde la responsabilidad y el compromiso".

Contribuir al bien común

La estrategia parte de una convicción clara: "La excelencia académica solo cobra sentido si contribuye al bien común", insisten desde la Universidad Europea.

Bajo esta premisa, el concepto de talento responsable impulsa la formación de profesionales capaces de tomar decisiones informadas y éticas, de gestionar con integridad y de promover transformaciones positivas tanto en sus organizaciones como en la sociedad.

El compromiso con un futuro sostenible se traduce, para este centro educativo superior, en la voluntad de contribuir, desde la educación, la investigación y la transferencia de conocimiento, a una sociedad más "resiliente, inclusiva y respetuosa con el entorno".

Con este proyecto, la sostenibilidad deja de "ser un elemento accesorio" para convertirse en un eje estratégico de la misión universitaria, articulado en torno a los tres pilares ESG reconocidos internacionalmente —Ambiental, Social y de Gobernanza—. Cada uno de ellos contará con indicadores específicos y objetivos medibles, garantizando un compromiso firme, integral y evaluable en el tiempo.