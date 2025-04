Máster oficial en IA: una puerta abierta para los líderes de las empresas del futuro

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) lanza el primer ‘Máster Universitario en Inteligencia Artificial aplicada a entornos empresariales y financieros’, una formación especializada para perfiles no técnicos.

Soluciones a los grandes retos, un ayudante para tareas analíticas y complejas o, en definitiva, una herramienta para todo lo imaginable. El campo de la inteligencia artificial está cada vez más presente en todos los ámbitos de la sociedad y de la empresa, en ocasiones de formas cuyo límite sólo está en la imaginación. Desde luego, su potencial, que se desarrolla de manera exponencial, augura un futuro con implicaciones aún inesperadas. Pero sin obviar la parte creativa, y sin recurrir a la ciencia-ficción, lo cierto es que esta tecnología es una herramienta ineludible en el desarrollo y crecimiento de empresas adscritas al sector financiero y de quienes trabajan en ellas ya en la actualidad.

Por eso, asumir este creciente protagonismo y la utilidad de la IA en el mundo real es una necesidad que puede marcar la diferencia en el mercado laboral. Esta es una de las premisas que alumbran la primera edición del ‘Máster Universitario en Inteligencia Artificial aplicada a entornos empresariales y financieros’, que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) impartirá online a partir del próximo curso.

Se trata de un título oficial que, como transmite su propia nomenclatura, va más allá de los aspectos más teóricos e hipotéticos de esta tecnología. La idea que subyace en esta formación es la de analizar, a través de casos prácticos, cuáles son los rasgos más relevantes y útiles que ofrece la IA para el ámbito empresarial y aprender cómo implementarlo en proyectos reales. En general, el objetivo de fondo es el de dotar a los alumnos de la capacidad de integrar estas nuevas herramientas en las estrategias y rutinas de sus empresas para aprovechar el margen de mejora en la operativa que proporcionan en áreas tan heterogéneas como los recursos humanos, la logística, la contabilidad, el marketing o la gestión de riesgos, entre otras.

Sin necesidad de conocimientos previos

Este ‘Máster Universitario en Inteligencia Artificial aplicada a entornos empresariales y financieros’ diseñado por la UNIA en colaboración con la Universidad de Córdoba tiene, además, una característica diferencial en el mercado que se añade a su especificidad: la vocación de facilitar las cosas al alumno. Por ello, para inscribirse y sacar el máximo partido a la formación no es necesario tener conocimientos técnicos previos en informática, ingeniería o similares. Como indican desde la dirección del Máster, se trata de un concepto orientado a nivel de usuario, cuyo fin es que los alumnos “sean expertos en detectar las necesidades que puede cubrir la Inteligencia Artificial y qué necesitan para hacerlo”.

Aún así, se trata de una formación muy exigente, como recalcan desde la UNIA. Asumiendo que el alcance de la IA en cuanto a potencial resulta casi inabarcable, el mérito de este máster es el de acotar los objetivos y llevarlo al terreno más práctico y útil para los perfiles a los que va dirigido: graduados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad, Marketing, Turismo, Comercio, Recursos Humanos, entre otros. “Para saber de Inteligencia Artificial no vale un curso. Eso no existe. Requiere de años de trabajo”, señala la dirección del Máster, “pero saber aprovechar las ventajas que te da no requiere de tanto tiempo”.

La metodología es otro de los aspectos que se ha cuidado especialmente para el cumplimiento de esta meta, por lo que la formación se articula en torno a dos grandes bloques. Por una parte se aporta toda una base de conocimiento teórica, que en la que todo gira en torno a las capacidades actuales de esta tecnología, las implicaciones legales y de regulación que conlleva, la ética en su uso, la automatización de procesos, etc. “Hay muchas más herramientas además de la IA generativa. Muchos problemas de las empresas no los vas a solucionar con ChatGPT y nosotros vamos a explicarte qué otros caminos existen, con casos prácticos”, indica la dirección.

El otro pilar del Máster asume toda la parte práctica: tanto el análisis de casos reales en los que se aplica esta herramienta, estrategias de implementación y análisis de casos de uso en el sector agroalimentario, industrial, servicios y financiero.

Ambas partes confluyen en el Trabajo Fin de Máster de los alumnos, un elemento imprescindible para superar el curso pero que, a diferencia de otros cursos, en este caso se elabora a lo largo de todo el tiempo que dura la formación. En este sentido, el TFM asume un papel protagonista casi desde el primer momento, siempre de la mano del tutor especializado que acompaña al alumno.

La figura del tutor y, por extensión, del profesorado, también es otro aspecto que la Universidad Internacional de Andalucía ha cuidado con mimo. Para la selección del personal docente creó un banco de expertos entre profesorado universitario y profesionales de reconocido prestigio a través de una convocatoria pública. Se trata de un mecanismo que fomenta la transparencia, asegura la calidad en la enseñanza e impulsa, como indica la dirección del centro, la captación y la retención del talento: “Este no es un curso corto”, señala. “Hablamos de un máster con diferentes expertos en distintos ámbitos, que te van a aportar conocimientos y contenidos diseñados para enseñarte a evaluar la IA y el impacto en tu empresa, sin necesidad de que sepas programar”.

Aunque la tecnología es la gran protagonista de todo el ecosistema formativo que ha trazado la UNIA para hacer realidad este máster, el compromiso de la institución con la educación de calidad también se pone de manifiesto en el innovador modelo formativo que tiene implementado. Se trata del Modelo eliA, un paradigma que coloca en el centro a la persona asumiendo su interés por la materia y su madurez académica y profesional para acompañarlos, motivarlos y ofrecerles todas las facilidades para ir atravesando etapas durante el desarrollo del máster.

Ello es posible, enumera la universidad, a través de la combinación de “la tecnología inteligente y el aprendizaje deductivo, además de la innovación docente y el seguimiento personalizado”. De hecho, una de las características más llamativas y disruptivas es la utilización del learning analytics, capaz de detectar dificultades y trazar intervenciones específicas para alcanzar la excelencia académica.

El cariz profesional que tiene esta formación está justificado por su enfoque, su temario y por los objetivos. Amparado por numerosos estudios que ponen de manifiesto la importancia de la inteligencia artificial actualmente en todos los sectores, puede que lo más clarificador acerca de la importancia de este máster pionero radica precisamente en cómo el mercado laboral demanda, cada vez más, perfiles híbridos con formación en IA. Es precisamente ahí donde se percibe una brecha significativa entre la demanda de talento especializado y la disponibilidad de profesionales con estas dotes. Un estudio conjunto de Access Partnerships y Amazon Web Services realizado en Estados Unidos cuantifica incluso esta brecha: el 70% de las empresas quieren contratar este tipo de talento pero solo el 20% encuentra los perfiles adecuados, según el informe.

La tendencia, en cualquier caso, es a que este panorama se intensifique en el futuro. En España, otro estudio, el Índice de Tendencias Laborales de Microsoft 2023, cifra en un 79% el porcentaje de directivos españoles que señalan el manejo de la IA como una de las cualidades más deseables de cara al crecimiento profesional. Incluso el propio Gobierno ha fijado la mirada en este contexto, con la aprobación de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre cuyos objetivos se encuentran “la incorporación de la IA como factor de mejora de la productividad de la empresa española, de la eficacia de la administración y como motor del crecimiento económico sostenible e inclusivo”.

La importancia de este contexto y de la utilidad del ‘Máster Universitario en Inteligencia Artificial aplicada a entornos empresariales y financieros’ de UNIA en este contexto también queda patente en el concurso de algunas de las empresas e instituciones más relevantes del país que han contribuido igualmente a modelar algunos de sus conceptos, caso de Telefónica, Endesa, IBM, Mindsat o BBVA, entre otras, conscientes de que, de alguna manera, están anticipando las aptitudes del profesional del futuro.