La sabia en IA Nerea Luis: "El gran poder de la inteligencia artificial es que es una tecnología transversal"

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral. Crea nuevas oportunidades, pero también genera desafíos importantes. Según un informe de la OCDE, hasta el 14% de los empleos actuales podrían desaparecer en la próxima década debido a la automatización, mientras que un 32% sufrirá cambios significativos.

Surge así la imperiosa necesidad de formar a las nuevas generaciones y de promover el reskilling (o reciclaje profesional, si se prefiere) entre los trabajadores actuales, especialmente en un contexto donde la IA generativa está redefiniendo las habilidades requeridas en todo tipo de sectores, desde la producción a la banca, pasando también por los medios de comunicación o las industrias creativas.

EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela acaban de lanzar su Curso Online de Periodismo Multiplataforma, con especial hincapié en esta materia. Hablamos sobre estos desafíos con Nerea Luis Mingueza (Madrid, 1991), doctora en Ciencias de la Computación/Ingeniería Artificial y cofundadora de T3chFest. Iniciamos así una serie con conversaciones con expertos para valorar la evolución de la comunicación y sus nuevas oportunidades.

La experta en inteligencia artificial Nerea Luis Mingueza.

Nerea Luis es una de las mayores expertas en inteligencia artificial en España y como tal ha recibido reconocimientos como la condecoración de la Orden del Mérito Civil o el ser una de las TOP 100 mujeres líderes en España, premio éste impulsado por el diario EL ESPAÑOL.

Pero lo que más sobresale de su perfil no es el amplio bagaje intelectual detrás de su trabajo, sino que sea capaz de divulgar con sabiduría ese conocimiento de forma accesible a través de sus numerosas charlas, apariciones en televisión y radio o a través de entrevistas como ésta, en la que visualiza las asignaturas pendientes en talento y formación para enfrentar la era de la IA.

P: La inteligencia artificial se está integrando rápidamente en el mercado laboral. ¿Cómo cree que podemos hacerla más accesible y atractiva para las nuevas generaciones?

R: Creo que ahora estamos en un punto interesante. En los próximos años vamos a ver una especie de hibridación generacional. Habrá quienes utilicen la inteligencia artificial como una herramienta más, como hicimos en su día con la ofimática, y quienes realmente se especialicen y desarrollen sistemas de IA.

P: ¿Todos seremos programadores de inteligencia artificial? Porque es justo una de las funciones que parece que esta tecnología puede reemplazar en parte…

R: Lo importante es enseñarles que la IA no se limita a programar. Hay muchas áreas que necesitan diferentes perfiles, desde científicos de datos hasta expertos en infraestructura. Además, debemos destacar la transversalidad de esta tecnología: puedes aplicarla al campo que más te apasione, ya sea la salud o el entretenimiento. Esa conexión con sus intereses es lo que hará que los jóvenes se sientan motivados a aprender más.

P: En cuanto a los profesionales que ya están en el mercado laboral, ¿qué opina del impacto de la IA en sus trabajos? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos?

R: Una de las cosas que más me preocupa es el impacto en las personas que llevan años en posiciones donde nunca se han enfrentado a herramientas como estas. Por ejemplo, muchas tareas administrativas, donde tradicionalmente hay una mayor presencia de mujeres, están siendo automatizadas con IA. Esto podría generar una brecha aún mayor si no actuamos.

P: ¿Se les puede reconducir, formar en las habilidades que se requieren ahora para que no se queden atrás?

R: Creo que es fundamental fomentar el reskilling, no solo para que estas personas puedan adaptarse, sino también para que pierdan el miedo a equivocarse al usar estas tecnologías. Además, hay que promover un cambio cultural en las empresas, creando entornos donde se valore la formación continua y se ayude a los empleados a adaptarse a estas nuevas herramientas.

P: Ha trabajado mucho para inspirar a mujeres en tecnología. Sin embargo, las STEM siguen teniendo una gran brecha de género. ¿Qué se puede hacer para reducirla?

R: Es un tema complicado, y la verdad es que antes era más optimista al respecto. Aunque hemos avanzado en los últimos años, todavía hay barreras culturales y estructurales muy difíciles de superar. Hay más referentes femeninos y más visibilidad, pero el cambio es lento.

Un problema que veo es el miedo al error y la falta de confianza, que afecta más a las mujeres debido a factores culturales y sociales. Muchas de ellas se enfrentan a un entorno que no siempre es inclusivo y que no las incentiva a probar cosas nuevas, especialmente cuando hablamos de adaptarse a tecnologías como la inteligencia artificial.

La IA contra la desinformación

Esta formación no responde tan sólo a un propósito simplemente noble, sino de una urgencia de primera magnitud, a tenor del gran impacto que la revolución tecnológica está teniendo en multitud de aspectos de nuestra vida cotidiana. Es el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación y la tan imperiosa lucha contra la desinformación y las ‘fake news’.

Durante la reciente DANA en Valencia, multitud de personas en redes sociales compartieron imágenes y comentarios acerca de la inacción de algunas ONG -como Cruz Roja- o sobre la nacionalidad de quienes cometieron asaltos aprovechando el caos imperante en aquellos momentos. Al otro lado del Atlántico, las elecciones en Estados Unidos han servido para propagar noticias como que algunos inmigrantes comían gatos por las calles de sus ciudades.

Todas esas afirmaciones tienen algo en común: eran mentira, bulos, fake news con intereses mediáticos y políticos determinados. Según el Eurobarómetro de otoño de 2024, el 85% de los españoles considera que la desinformación es un problema grave en el país. A escala europea, la desinformación también se considera una de las principales amenazas para la democracia, especialmente en períodos electorales.

Y, en muchos casos, compartían otra característica: se sustentaban en imágenes o contenidos creados con inteligencia artificial, además de aprovecharse de esta tecnología para propagarse con una facilidad inusitada hace apenas unos años. Es por ello que entender y dominar la IA se ha convertido en algo esencial para prevenir este tipo de contenidos y salvaguardar la libertad de información. Así lo entiende Nerea Luis:

P: Los deepfakes y otros modelos generativos son capaces de amplificar la desinformación y manipular la opinión pública. ¿Qué opina sobre este fenómeno y cómo podemos protegernos como sociedad?

R: Es complicado. En 2016 ya se veía cómo las grandes tecnológicas estaban invirtiendo en estas áreas, y ahora vemos los resultados. Por un lado, hay un grupo de empresas tecnológicas que tienen este dominio del dato y también una infraestructura brutal que permite que estos sistemas funcionen. Es algo que no está al alcance de cualquiera montar, pero lo que sí está al alcance es utilizar tecnologías open source o sistemas que no ponen ningún tipo de filtro para generar cualquier tipo de contenido dañino.

P: Siendo ya algo tan sencillo de hacer, ¿qué cortapisas se le pueden poner?

R: Esto genera un problema muy complejo, porque incluso con regulación es difícil frenar la penetración de este tipo de modelos o su mal uso. Creo que, a corto plazo, nos enfrentamos a un limbo donde todavía veremos el impacto de estas tecnologías, tanto positivo como negativo. Hay que fomentar la alfabetización digital para que las personas entiendan cómo funcionan y no se dejen engañar tan fácilmente.

P: Sobre regulación, Europa está liderando este campo con la recién aprobada AI Act. Sin embargo, los plazos son largos y las tecnologías avanzan rápido. ¿Cuál es tu visión al respecto?

R: La regulación está ahí, pero incluso la propia ley no deja claro cómo va a ser el proceso en detalle. Todavía estamos en un entorno donde no se han establecido los protocolos de supervisión. Por ejemplo, se sabe que se pedirán ciertos datos de evaluación o de entrenamiento, pero no está definido cómo se hará técnicamente. Esto es especialmente problemático en modelos grandes, donde muchas veces las empresas no entrenan sus propios sistemas, sino que dependen de terceros.

P: ¿Quizás esos elementos se vayan puliendo hasta que la norma entre completamente en vigor, en 2026?

R: Es que hay una ventana de tiempo importante entre ahora y 2026. Para cuando la ley esté completamente en vigor, ya estaremos lidiando con nuevas versiones de estos modelos. La velocidad de avance tecnológico es tal que necesitamos regulaciones flexibles, que puedan adaptarse a los cambios y anticiparse a los problemas.

P: En los medios de comunicación, los riesgos de desinformación y manipulación parecen especialmente graves. ¿Qué podemos hacer para protegernos en este sector?

La realidad es que sin un marco regulatorio global y sin una colaboración internacional efectiva será difícil limitar el impacto negativo de estas herramientas. También es fundamental educar a las personas en alfabetización digital, para que sean conscientes de cómo pueden ser engañadas por contenidos manipulados. Sin embargo, creo que los próximos años serán de ajustes y de ver cómo estas tecnologías afectan tanto a nivel individual como social.

