Cómo se pide la cerveza en cada comunidad: caña, zurito, penalti... comprueba tu jerga

La cerveza es la bebida preferida por la mayoría de los españoles cada vez que se reúnen con los amigos, ya sea en un bar, en una casa o al aire libre. Incluso hemos adquirido la expresión "tomar unas cervezas" para salir a tomar algo. Pero la forma de tomarla y de pedirla es diferente según el punto del país en el que nos encontremos. Aunque puede parecer extraño, en cada comunidad hay unas costumbres y una forma particular de tomarla.

No hay que pasar por alto que España es uno de los países que más cerveza consume del mundo, y más que una bebida alcohólica se ha adquirido como una manera de socializar, formando parte de nuestra cultura.

Un 85% de lo que se consume en nuestro país se produce aquí, convirtiéndose en el tercer país de la Unión Europea más productor y en el décimo del mundo.

Las formas de pedir una cerveza

La cerveza se puede tomar de muchas maneras, pero también de diferentes medidas. Esto influye también a la hora de pedirle. Básicamente hay que diferenciar entre siete formas distintas de pedir una cerveza en función del punto de España en el que nos encontremos:

Caña de cerveza: es la de toda la vida y suele rondar en torno a los 20 y 25 cl.

es la de toda la vida y suele rondar en torno a los 20 y 25 cl. Un corto de cerveza, también conocido en algunos sitios como zurito y penalti . Es la versión corta de la caña.

. Es la versión corta de la caña. Una clara: que es la combinación de cerveza con gaseosa o refresco. Otros nombres con el que se le conoce es caña con gas o caña con limón.

que es la combinación de cerveza con gaseosa o refresco. Otros nombres con el que se le conoce es caña con gas o caña con limón. Tubo de cerveza.

Jarra de cerveza: suele ser de casi medio litro por lo general.

suele ser de casi medio litro por lo general. Litro de cerveza: vulgarmente conocido como cachi.

vulgarmente conocido como cachi. Botellín: la clásica botella, que puede ser de un quinto o de un tercio de litro, y que varía en función del sitio en el que nos encontremos.

La forma más extendida de tomar una cerveza es mediante la clásica caña. En todos los rincones de España utilizan esta denominación, por lo que puedes usarla tanta en Andalucía, como en Asturias o León.

Sin embargo, hay matices entre ellas a causa de la cantidad. En Madrid, por ejemplo, la medida del vaso suelen ser los 200 ml, mientras que en otros lugares suele ser superior, como es en el País Vasco, donde alcanza los 350 ml.

Los cortos de cerveza, una opción a tener en cuenta

En algunos puntos, como en Castilla y León, suelen ser bastante frecuentes los cortos de cerveza. La cerveza de grifo se sirve en vasos más pequeños de culo ancho, con unas medidas que oscilan entre los 100 y 140 ml. Están pensados para tomar una ronda en varios bares y así disfrutar también de la cultura del pincho que suelen dar.

El corto de cerveza se conoce como zurito en el País Vasco, mientras que en Aragón recibe el nombre de penalti. En Galicia, el corto es la caña de toda la vida, por lo que se considera una variante.

Los que no se conformen con la caña, tienen la posibilidad de doblar la cantidad con un cañón, conocido así en muchos lugares. Son unos 400 ml y suelo servirse en un vaso muy similar al de la sidra, pero con un vidrio más grueso. Suele ser bastante común en Asturias y País Vasco.

El botellín, la alternativa a la caña

En lugar de la caña de grifo existe la posibilidad de pedir un botellín de cerveza, que puede ser de un tercio o un quinto de litro, es decir, 330 ml o 200 ml. Es la opción preferida por aquellos que optan por beber del propio botellín. En el noroeste de España suelen abundar sobre todo los quintos. En Madrid, suele llamársele botijo.

Los que no se conformen con estas medidas disponen de la litrona, que son las botellas de un litro y que solo encontrarás en los supermercados y tiendas. Está pensada para compartir, ya que tal cantidad suele calentarse muy rápido, y ya se sabe que si la cerveza no está bien fresca no se disfruta igual.

Muchas formas de pedir una cerveza

Hay mucha gente que para no complicarse la vida optan por pedir una cerveza a secas. Pero el camarero con mucha lógica preguntará si rubia, tostada o negra, si caña o botellín y si se desea alguna marca concreta. También puede darse el caso de que pretendas una caña con limón o gaseosa. De ser así, bastaría con que solicitaras una clara, pero en algunos lugares como Zaragoza deberás pedir simplemente una caña con limón o con gas.

Hay que ser muy cuidadosos con los términos que empleamos en los locales hosteleros, ya que si en Madrid queremos un tubo con gas, no descartes que puedan servirte un vaso con gaseosa.

Disfrutar de la cerveza a lo grande

Antes hablábamos de la clásica litrona que se puede adquirir en las tiendas. Pero en las fiestas y celebraciones son bastante frecuentes las cervezas de un litro que se venden en vasos de plástico y que llevan el nombre de cachis. Suelen tomarse en exteriores, en conciertos y fiestas de pueblos. Este término se emplea con asiduidad sobre todo en el norte. Pero lo curioso es que Madrid se le conoce como minis, toda una paradoja.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan