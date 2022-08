Estos son los billetes de Renfe que tendrán descuento del 50% a partir del 1 de septiembre

Las bonificaciones para el transporte en ferrocarril que había puesto en un primer momento el Gobierno central pensando en los trayectos de Cercanías y de Media Distancia se acabará ampliando. La medida del Ejecutivo implicará una rebaja del 50% en una serie de trayectos de corta de duración que afectarán sobre todo a los trenes de alta velocidad AVE y Avant de Renfe.

Los interesados podrán beneficiarse de estos descuentos desde el próximo 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del presente año.

Serán un total de 13 las rutas que podrán disfrutar de estos abonos con bonificación del 50%. Son Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; Burgos-Madrid; León-Valladolid; Burgos-Valladolid; León-Palencia, Ourense-Zamora, Huesca-Zamora; Palencia-Valladolid; Segovia-Zamora; León-Segovia y Palencia-Segovia.

Cómo sacar los abonos con descuento de Renfe

Para poder disfrutar de estos beneficios en el precio se pone en marcha un nuevo Abono Ave Recurrente, que presenta unas ventajas muy similares a los que ya tienen los bonos Avant Tarjeta Plus 10.

Hay que decir que dichos bonos tendrán una validez de diez viajes, entre el origen y destino demandado por el usuario, en los dos sentidos y con capacidad para utilizarlo hasta el 31 de enero de 2023. La rebaja se realizará sobre el precio establecido usando como base la Tarjeta Plus 10 Normal Avant.

En los trece desplazamientos que cuentan con dicha bonificación, el tiempo de trayecto se encuentra por debajo de los 100 minutos y no hay acuerdos marco de reserva de capacidad en vigor. Es decir, aquellos corredores en los hay la previsión de que nuevas compañías comiencen a operar en el corto plazo o en los que se encuentra operando más de una empresa ferroviaria en estos momentos.

En qué consisten los descuentos Avant del 50%

Otro de los servicios que llegarán a ofrecer descuentos del 50% son los servicios Avant. Se tratan de trenes de Media Distancia de Renfe que circulan a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora y que básicamente realizan trayectos en una misma comunidad autónoma o en dos contiguas.

Tras la medida aprobada por el Gobierno, se aplicará una reducción en el precio a todos los títulos multiviaje Avant, entre los que se encuentran la Tarjeta Plus 10, el Abono Tarjeta Plus o la Tarjeta Plus 10-45, que se comercialicen a partir del 1 de septiembre hasta el último día de este año.

Aquellos abonos que fueron vendidos con anterioridad a esa fecha y que vayan a ser usados durante el tiempo de vigencia de las bonificaciones, tendrán la posibilidad de reclamar la devolución del 50% del viaje efectuado en ese periodo por medio de los canales de postventa. En lo que se refiere a las rebajas de familia numerosas y otros organismos, la reducción de la tarifa se llevará a cabo tras el descuento del 50%.

La posibilidad de viajar gratuitamente con los cercanías

El decreto ley también incluye la puesta en funcionamiento de un nuevo bono multiviaje concreto para cada zona de Cercanías. Se podrá usar para trayectos ilimitados entre cualquier origen y destino entre 1 de septiembre y el 31 de diciembre del presente año. El bono resultarán gratuitos para los viajeros que vayan a hacer 16 o más desplazamientos durante esos cuatro meses que dure el bono.

Únicamente deberán hacer frente al pago de una fianza de 10 euros para conseguir el nuevo abono de Cercanías o Rodalies. Dicha cantidad se acabara devolviendo al usuario una vez que concluya el periodo de vigencia y se compruebe el uso de dichos medios.

Además, también se pone en funcionamiento un título multiviaje especial para los servicios de Media Distancia que tendrán viajes ilimitados. Será con una duración de cuatro meses. Se pondrá a la venta un abono por cada una de las rutas y no supondrán ningún tipo de coste para los viajeros que hagan 16 o más desplazamientos durante ese periodo.

En este sentido, será necesario afrontar el pago de una fianza de 20 euros que se devolverá al finalizar el año una vez que se compruebe el número de viajes efectuados.

Cuándo se podrán comprar los nuevos abonos

Durante el periodo de cuatro meses que duren los descuentos, Renfe dejará de comercializar todos los títulos multiviajes y abonos habituales. Solo se podrán comprar los billetes de un solo viaje o de ida y vuelta, que seguirán contando con los precios de siempre.

Los nuevos abonos recurrentes han empezado a venderse desde el 24 de agosto. El decreto ley aprobado por el Ejecutivo también contempla la opción de que el Ministerio de Transportes se responsabilice del pago de la cantidad que los consorcios de transporte u otros organismos públicos que se ocupen de la gestión de los transportes metropolitanos pagan a Renfe por los desplazamientos en Cercanías y Rodalies. Eso sí, es preciso que esos consorcios rebajen las tarifas de los billetes multimodales en los que estén inmersos servicios de Cercanías de Renfe durante el periodo de vigencia de la bonificación.

Una medida para acercar el transporte público a los usuarios

Estas propuestas por parte del Ejecutivo buscan fomentar el uso del transporte público colectivo. Pero también contemplan que las comunidades autónomas y las administraciones locales también pongan algo de su parte para rebajar los precios de estos medios y de esta forma ganar usuarios.

Transportes publicó el pasado mes de abril una orden ministerial que contempla esta propuesta de financiación, con una disminución del 30% del transporte público de competencia local o autonómica.

