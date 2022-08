El Gobierno bonificará el 50% del precio de algunas rutas de AVE y Avant además del 100% en Cercanías

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte. Este decreto incluye bonificaciones del 50% para determinados trayectos en AVE y Avant del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, según fuentes del Gobierno.

Esta es una de las principales novedades que recoge este decreto. Estas bonificaciones se suman a la gratuidad de los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia anunciada hace semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate del Estado de la Nación.

De esta forma, habrá nuevos abonos para usuarios habituales en servicios comerciales AVE con bonificación del 50% durante cuatro meses las siguientes rutas: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; Huesca-Zamora; León-Segovia; Segovia-Zamora; y Palencia-Segovia. Estos trayectos actualmente están realizados por trenes AVE y Alvia.

[Talgo comenzará a entregar los Avril a Renfe en el primer trimestre de 2023, según su escenario más optimista]

Se trata de trayectos para los que no existe una ruta alternativa de Obligación de Servicio Público (OSP), ni tienen acuerdo marco para su realización y el tiempo de viaje es inferior a 100 minutos.

Para aplicar los descuentos del 50% se crea un nuevo Abono Ave Recurrente con condiciones equivalentes a los de los bonos Avant Tarjeta Plus 10 ya existentes. Así, estos bonos serán válidos para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado por el cliente y utilizables hasta el 31 de enero de 2023.

El descuento se aplicará sobre el precio establecido utilizando como base la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant para el origen/destino seleccionado y categoría estándar.

Por otro lado, los servicios Avant OSP ofrecerán un descuento del 50% para los usuarios recurrentes. Así, se aplicará una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Cercanías gratis

El decreto-ley también incluye la anunciada gratuidad de los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. En este sentido, se creará un nuevo abono para esos cuatro meses y valdrá para cada núcleo geográfico con cercanías. Es decir, Madrid tendrá el suyo y Barcelona también, por ejemplo.

Para adquirir el abono en Cercanías se deberá dejar una fianza de 10 euros. Si al final del periodo el usuario ha realizado más de 16 viajes en esto cuatro meses (cuatro al mes), se devolverán los 10 euros. Si no se llega a este límite de viajes, no se devolverá la fianza.

En cuanto a la media distancia, se adquirirá un abono con validez para los cuatro meses de aplicación para su utilización en cada ruta. Pero aquí la fianza será de 20 euros.

Esta cantidad para los servicios OSP de media distancia es menor que el precio de tres billetes, según cálculos del Ministerio de Transportes. Y se aplicará la misma mecánica que en Cercanías: si al final del periodo el usuario ha realizado más de 16 viajes en cuatro meses (cuatro al mes), se devolverán los 20 euros de fianza.

¿Qué rutas están incluidas? Barcelona Sants-Girona-Cerbere; A Coruña-Santiago-Vigo; Sevilla. Cádiz; Sevilla-Córdoba-Jaén; Valencia-Vinaroz-Tortosa; Valencia-Alicante-Murcia; Salamanca-Madrid; Madrid-Valladolid-Vitoria; y Madrid-Jaén.

Asimismo, el real decreto incluye la reducción del 30% para los abonos de las comunidades autónomas o las entidades locales, que podrán completar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50%.

De esta forma, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asumirá el pago de la cantidad que los consorcios regionales abonan a Renfe. Madrid y Andalucía ya han anunciado que aplicarán el 30% de reducción. De hecho, se ha ampliado el plazo para que entidades locales y regionales se acojan a esta medida. El nuevo plazo es hasta el 16 de agosto.

Todavía está por determinar si estos abonos serán personalizables, aunque fuentes de Transportes indican que es lo más probable.

201 millones de euros

En total, se calcula que la medida costará 201 millones de euros para todos los servicios de OSP. Sin embargo, dentro de esta cifra no están recogidos los bonos comerciales de AVE.

Para explicar todo esto, Renfe llevará a cabo dos campañas informativas para que todos los usuarios se enteren en todos los canales de comunicación de las condiciones de esta medida.

Además, la compañía pública pondrá personal de refuerzo durante estos meses, especialmente en los primeros días, cuando se ampliará en 1.000 trabajadores el personal en las estaciones para atender a los viajeros.

