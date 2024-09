Una empresa de Córdoba contra el rey de Marruecos por unas mandarinas: así es la gran batalla de patentes agro

El agro asiste estos días a un nuevo episodio de una guerra de patentes ya icónica en el sector y que va camino de eternizarse. Es la conocida como la batalla de las mandarinas, un mercado en el que dos empresas tratan desde hace años de que su rival pierda la protección de su variedad, es decir, el reconocimiento que le da un valor diferencial y le permite ingresar cuantiosos 'royalties'.

Los protagonistas de esta lucha son la empresa cordobesa Eurosemillas y los representantes de la sociedad Nadorcott Protection, propiedad de la familia real marroquí. Cada una tiene una variedad de mandarina extremadamente valorada en el mercado: los primeros cuentan con Tang Gold; los segundos, con Nadorcott. Ambas están protegidas por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV).

¿Qué implica esto? En la práctica, supone el cobro de 'royalties' y un control sobre el tamaño de la variedad para evitar que crezca más allá de lo que demanda el mercado y así garantizar la venta de la totalidad de la producción. Es algo que ambas empresas pueden hacer sin tropezar la una con la otra. Pues bien: Eurosemillas y Nadorcott Protection están convencidas de que la contraria no debería tener dicha protección y tratan de que les sea arrebatada en diferentes batallas legales.

Una transcurre en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia, a instancias de Nadorcott Protection y los gestores de su variedad en España, el Club de Variedades Vegetales Protegidas (CVVP). Otra es la que ha emprendido Eurosemillas ante la Justicia europea, donde esta semana los cordobeses han sufrido el último revés: el TGUE ha rechazado su recurso y confirmado la protección comunitaria de la mandarina Nadorcott.

Contra la decisión cabe aún otro recurso, y nadie cree que las cosas vayan a quedar así. "Estamos valorándolo", dicen a EL ESPAÑOL-Invertia desde Eurosemillas. "En todos los años que llevamos de esta historia, nunca han parado si han tenido alguna posibilidad", remachan a este periódico desde el CVVP.

¿Por qué insistirían ante la Justicia europea? ¿Qué ganarían en caso de vencer? "Detrás de este pleito no hay una cuestión económica directa para Eurosemillas", subrayan desde la empresa cordobesa. "Esto no va de que si cae la protección de Nadorcott, Eurosemillas cobrará 'royalties' de ellos. Eso no pasaría", insisten.

Pero indirecta sí que puede haberla. Porque en realidad esto va de eliminar a un rival enquistado.

2008, origen del conflicto

El origen de la enemistad se sitúa en 2008, cuando Nadorcott Protection y los implicados con la gestión de esta variedad en España presentaron una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia. Solicitaron que se declarase que la variedad Tang Gold no es independiente, sino 'esencialmente derivada' de la Nadorcott.

Los demandantes piden que se aplique ese concepto jurídico porque consideran que la variedad Tang Gold es en realidad una versión de la Nadorcott con mínimos cambios, es decir, una suerte de plagio de una variedad que estaba protegida a nivel comunitario desde 2004. Si el tribunal les diese la razón, Eurosemillas necesitaría del permiso de los titulares de la variedad original, en este caso Nadorcott Protection, para poder explotar su variedad. Además, Nadorcott Protection podría reclamar derechos económicos sobre las 'royalties' de Eurosemillas.

Árbol de mandarinas. Pixabay.

A partir de aquí se desata la guerra. Los cordobeses, que señalan que Nadorcott ha pedido medidas cautelares para retrasar la producción de Tang Gold en los viveros desde hace veinte años sin éxito, niegan la mayor.

Defienden las diferencias de su variedad y sostienen que hay una campaña en su contra porque Nadorcott teme perder la posición dominante que tenía hasta que llegó Tang Gold, una variedad producida en el laboratorio de la Universidad de California tras una fuerte inversión y más de diez años de trabajo que tiene como gran ventaja ser estéril.

Batalla comercial

¿Esto que implica? Que las mandarinas Tango no tienen semillas, algo que gusta al consumidor y también a los productores de cítricos, sobre todo en el Levante, donde no tienen que preocuparse de tener cerca colmenas que polinicen porque no afectará a las mandarinas. "Es una mejora de alto valor añadido", subrayan desde Eurosemillas.

El mercado parece darles la razón. Desde que fue­­ra pa­tentada en 2007 para EEUU se han plan­ta­do en torno a 4,5 mi­llo­nes de ár­bo­­les de es­ta va­riedad en Ca­li­for­nia en los siguientes diez años, has­ta el punto de ser en los viveros el líder en ventas de mandarinas tardías.

En el resto del planeta, la han situado como una mandarina de referencia en las principales zonas productoras de los dos hemisferios: en el sur, con México, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, así como Sudáfrica y en el hemisferio norte, en España y en otros países de la cuenca mediterránea, además de en China.

Tang Gold ha recopilado con el paso de los años el Título de Obtención Vegetal por parte del Ministerio de Agricultura y el Certificado del título de variedad vegetal comunitaria. Es decir, está tan reconocida y protegida como Nadorcott.

Con el proceso de Valencia enquistado, en parte por los procesos paralelos abiertos, en 2016 se llegó ante la Justicia europea. Allí Eurosemillas contraatacaba, a medio camino entre la intención de defenderse y de diversificar la batalla legal, para pedir entonces la nulidad de la protección a Nadorcott argumentando que la forma en que ésta se había declarado presentaba dudas, tanto en el fondo como en la forma.

Si ganasen, Eurosemillas tendría la posición dominante en cuanto a variedad protegida, al quedarse fuera Nadorcott. Dados los argumentos dados esta semana por el TGUE para rechazar su pretensión, parece un desenlace improbable.

Recurran o no desde Andalucía, la fecha que está en el horizonte es 2029. Ese año, subrayan desde la empresa cordobesa, vence la patente en Europa de Nadorcott. Nadie sabe si entonces habrá punto final a esta batalla.