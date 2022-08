Renfe abrirá el 8 de agosto el registro en su web para poder obtener los abonos gratuitos o con descuento

A partir del próximo lunes 8 de agosto los usuarios de sus servicios de Cercanías, Media Distancia, Avant y de algunos trayectos de AVE podrán registrarse en la web de Renfe para solicitar los nuevos abonos gratuitos o con un 50% de descuento que el Gobierno aprobó el pasado lunes 1 de agosto en Consejo de Ministros.

Los usuarios podrán inscribirse desde esa fecha para obtener las tarjetas directamente en la web de Renfe, pero estas no se comercializarán hasta el próximo 24 de agosto, según avanza ‘El País’ y confirman fuentes de la compañía a este medio.

“La idea es que los usuarios se registren con tiempo en la web para poder adquirir los abonos online y abonar las fianzas a partir del 24 de agosto de 2022 y durante todo el periodo de vigencia de la medida”, señalan fuentes del Ministerio de Transportes.

Desde este mismo lunes, también estará disponible para todos los ciudadanos un espacio en la web de Renfe con toda la información necesaria para poder solicitar y utilizar los abonos recurrentes, que tendrán una vigencia de cuatro meses en el caso de Rodalies, Cercanías y Media Distancia.

Por ello, Renfe suspenderá la venta de todos los títulos multiviaje y abonos habituales desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Descuentos

En cuanto a la gratuidad de los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia se creará un nuevo abono para esos cuatro meses y valdrá para cada núcleo geográfico con cercanías.

El título será gratuito para todos los usuarios que realicen 16 o más viajes en los cuatro meses de vigencia del bono. Los clientes deberán abonar una fianza de 10 euros para adquirir el nuevo abono recurrente de Cercanías o Rodalies. Dicha fianza se devolverá al finalizar el periodo de vigencia, una vez se verifique que se ha hecho el uso correspondiente.

En cuanto a la media distancia, se adquirirá un abono con validez para los cuatro meses de aplicación para su utilización en cada ruta. Pero aquí la fianza será de 20 euros.

Para aplicar los descuentos del 50% se crea un nuevo Abono Ave Recurrente con condiciones equivalentes a los de los bonos Avant Tarjeta Plus 10 ya existentes. Así, estos bonos serán válidos para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado por el cliente y utilizables hasta el 31 de enero de 2023.

El descuento se aplicará sobre el precio establecido utilizando como base la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant para el origen/destino seleccionado y categoría estándar.

Por otro lado, los servicios Avant OSP ofrecerán un descuento del 50% para los usuarios recurrentes. Así, se aplicará una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

