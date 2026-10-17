Acaba de llegar a Zara Home la vajilla otoñal más elegante: platos, cuencos e incluso tazas desde 4,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Zara Home lanza una nueva colección de loza de estilo clásico con estampados de paisajes y detalles vegetales en color burdeos, verde oliva y azul. Las piezas se venden por separado con precios accesibles desde los 4,99 euros en el caso de los platos de pan y hasta 49,99 euros para la sopera con tapa. La vajilla incluye una amplia variedad de formatos como platos llanos, hondos y de postre, fuentes ovaladas, bols, tazas de café y té, azucarero y lechera.

Se acerca la temporada de comidas y reuniones familiares. Ya sea para una cena informal con amigos, una celebración especial o simplemente una merienda, una vajilla elegante es la solución para dar un aire sofisticado a cualquier ocasión.

En esta línea se encuentra la colección de loza de Zara Home, una propuesta de inspiración clásica que combina ilustraciones de paisajes en el centro de las piezas con motivos vegetales en los bordes.

La colección destaca por su decoración en tonos burdeos y por una estética que recuerda a las vajillas tradicionales. Elaborada en loza, reúne diferentes piezas para vestir la mesa tanto en el día a día como en ocasiones especiales. Además, los artículos se venden por separado, con precios que parten desde los 4,99 euros.

Vajilla loza paisaje. Zara Home.

Entre los elementos principales se encuentran los platos llanos y hondos, que mantienen el mismo diseño floral y paisajístico. El plato llano, de 26 centímetros de diámetro, cuesta 6,99 euros, mientras que el plato hondo, de 23,3 centímetros, está a la venta por 5,99 euros.

La colección también incluye un plato de postre, por 5,99 euros, y un plato de pan, disponible por 4,99 euros. Esta variedad de formatos permite organizar los distintos servicios de la mesa sin renunciar a la continuidad estética del conjunto.

Otra de las piezas es el bol llano de 15,7 centímetros, cuyo precio es de 5,99 euros. Por sus dimensiones, puede utilizarse para servir desayunos, aperitivos, acompañamientos o postres.

La propuesta de Zara Home va más allá de los platos individuales e incorpora elementos para servir y presentar la comida. Entre ellos figura una fuente ovalada, decorada con el mismo paisaje central y el borde floral, que se comercializa en diferentes tamaños y tiene un precio de entre 17,99 y 19,99 euros.

Vajilla loza paisaje. Zara Home.

Una de las piezas más llamativas de la colección es la sopera de loza con tapa, que cuesta 49,99 euros. Tiene unas dimensiones de 23,5 centímetros de ancho, 21 centímetros de fondo y 20,6 centímetros de alto, y cuenta con un cuerpo redondeado y asas laterales.

La colección también incluye piezas para acompañar el café y el té. El conjunto de taza de café con plato cuesta 7,99 euros, mientras que la versión para té tiene un precio de 9,99 euros. A ellas se suman una taza individual decorada con un paisaje, por 5,99 euros, una jarra lechera por 8,99 euros y un azucarero con tapa por 12,99 euros.

A la hora de combinar esta vajilla, los tonos neutros son una opción para dar protagonismo a los estampados. Un mantel blanco, beige o crudo puede ayudar a destacar los motivos burdeos, mientras que las servilletas de lino o algodón y los detalles de madera aportan calidez al conjunto.

Zara Home también ofrece este modelo de vajilla en otros dos colores diferentes, además del burdeos: verde oliva y azul.