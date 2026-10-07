Ha llegado a Alcampo la vajilla más elegante de la temporada: 12 platos para 4 servicios por solo 24,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Alcampo vende una vajilla Actuel de porcelana con 12 piezas por 24,99 euros. El modelo negro incorpora un acabado en relieve que aporta textura y un estilo más cuidado a la mesa. El conjunto está pensado para cuatro servicios y puede utilizarse tanto a diario como en reuniones familiares. También existe una versión beige con 12 piezas al mismo precio; la disponibilidad depende de las existencias de cada tienda.

Con la llegada del otoño, las comidas y reuniones familiares vuelven a ganar protagonismo.

Los fines de semana invitan a alargar las sobremesas en casa y, con ellas, también cobra importancia la forma de vestir la mesa. Una vajilla diferente puede ser suficiente para darle un aire renovado al comedor sin necesidad de cambiar otros elementos de la decoración.

Para quienes buscan una opción económica pero con un diseño alejado de las vajillas más tradicionales, Alcampo tiene a la venta un conjunto de 12 piezas de porcelana en color negro y con relieve de la marca Actuel por 24,99 euros.

Vajilla 12 piezas de porcelana, relieve negro. Alcampo.

El principal atractivo de este conjunto está en su diseño. La vajilla combina el color negro con un acabado en relieve, un detalle que aporta textura a las piezas y permite crear una mesa más cuidada sin necesidad de recurrir a demasiados elementos decorativos.

Está fabricada en porcelana, un material habitual en este tipo de menaje, y se presenta en un conjunto de 12 piezas. Su diseño permite utilizarla tanto en las comidas cotidianas como en reuniones familiares, cuando se busca una presentación algo más especial.

Imagen de una mesa con la vajilla. IA.

El negro, además, es un color fácil de integrar con diferentes estilos de mesa. Puede combinarse con manteles y servilletas en tonos claros para crear contraste o con colores tierra, beige y marrón, muy asociados a la decoración de otoño.

Alcampo comercializa también una versión de este mismo diseño en color beige, igualmente formada por 12 piezas y con un precio de 24,99 euros.

La alternativa negra, sin embargo, aporta un resultado visual más marcado y puede ser especialmente adecuada para quienes buscan salir de las habituales vajillas blancas.

El precio es otro de los atractivos que no podemos dejar pasar. Actualmente, Alcampo vende esta vajilla de 12 piezas por solo 24,99 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una oferta temporal, por lo que su disponibilidad está limitada a las unidades disponibles en cada establecimiento.