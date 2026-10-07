Lefties Home vende la vajilla otoñal más elegante y barata de la temporada: platos, tazas y cuencos desde 4,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lefties Home propone una colección de vajilla de gres de 12 piezas con estética artesanal y detalles decorativos en contraste. Las piezas se venden por separado, lo que permite personalizar la vajilla o sustituir elementos deteriorados. El plato de postre de 22,5 centímetros cuesta 4,99 euros y el plato llano tiene un precio de 5,99 euros. La colección incluye una ensaladera de 23 centímetros por 15,99 euros y una taza de gres por 6,99 euros.

El otoño es, sin lugar a dudas, una de las estaciones preferidas para los amantes de la decoración y el interiorismo. Con la llegada de los meses más fríos, la casa adquiere un mayor protagonismo y elementos como los textiles, la iluminación o la vajilla cobran mayor importancia.

No siempre es necesario hacer grandes cambios para darle un aspecto diferente. En ocasiones, basta con cambiar pequeños detalles que cambien el aspecto de un espacio.

Es el caso de la mesa del comedor, que puede cambiar por completo con una vajilla diferente. Entre las propuestas que pueden encontrarse actualmente en la sección Home de Lefties hay una colección de 12 piezas de gres.

Vajilla gres. Lefties Home.

La colección incluye diferentes piezas para el día a día, entre ellas platos llanos, platos de postre, ensaladeras y tazas. Todas mantienen una estética común, con el gres como material protagonista y detalles decorativos que aportan un acabado sencillo pero cuidado.

El gres es un material cerámico habitual en menaje y vajillas. Una de sus características es que presenta una apariencia más sólida y artesanal que otras cerámicas, por lo que también se ha convertido en una opción frecuente para quienes buscan una mesa de aspecto natural.

La colección está pensada, además, para poder adquirir las piezas de forma independiente. Esto permite crear una vajilla personalizada en función de las necesidades de cada hogar o sustituir únicamente aquellos elementos que se hayan deteriorado con el uso.

Entre las piezas disponibles se encuentra el plato de postre de gres con un diámetro de 22,5 centímetros, que está a la venta por 4,99 euros. Su diseño sigue la estética del resto de la colección y cuenta con un detalle en contraste en el borde.

Vajilla gres. Lefties Home.

La colección también cuenta con una ensaladera de gres de 23 centímetros de diámetro y 8 centímetros de altura, por 15,99 euros. Es una pieza pensada para servir ensaladas y otras elaboraciones para compartir, pero también puede utilizarse como recipiente para fruta o como elemento central de la mesa.

El plato llano, a la venta por 5,99 euros, funciona como una de las piezas fundamentales para construir la vajilla. Su diseño mantiene la misma línea estética que el resto de referencias, de modo que puede utilizarse junto al plato de postre y la ensaladera para conseguir una mesa coordinada.

La colección se completa con una taza de gres, disponible por 6,99 euros, pensada para utilizar durante el desayuno, la merienda o después de las comidas.

Precisamente, que las piezas se vendan por separado permite decidir cuántas unidades comprar de cada modelo y de qué piezas prescindir. Una opción especialmente útil para quienes viven solos o en pareja y no necesitan adquirir una vajilla completa de varias piezas.