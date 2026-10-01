Los 7 favoritos de IKEA para dar un cambio de imagen a mi casa este otoño: por menos de 50 euros

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LO ESENCIAL Las claves IKEA ofrece siete opciones por menos de 50 euros para renovar la casa este otoño sin grandes reformas. Destacan la librería Baggebo (27,99 euros), la mesa auxiliar Holmerud (49,99 euros) y la mesa Sandberg (39 euros) como muebles funcionales y económicos. Entre los favoritos también están la vajilla Godmiddag (24,99 euros), el zapatero Bissa (39,99 euros), la manta Klippoxel (19,99 euros) y la lámpara Tagarp (9,99 euros). Estos productos permiten actualizar espacios y aportar calidez con pequeños cambios y un presupuesto reducido.

El otoño es un buen momento para dar un cambio de imagen a nuestra casa. No hace falta renovar todos los muebles ni afrontar una gran reforma: una nueva mesa auxiliar, una librería para ganar espacio o incluso una vajilla pueden transformar un rincón.

Por ello, desde EL ESPAÑOL hemos reunido varias opciones por menos de 50 euros que permiten dar un aspecto diferente a cualquier rincón de la casa y sin dejarnos el sueldo del mes.

Uno de los favoritos de esta temporada y que, sin lugar a dudas, no podemos dejar pasar es la librería Baggebo, disponible por solo 27,99 euros.

Librería Baggebo. IKEA.

Está fabricada principalmente con tablero de partículas y tablero de fibras, con acabado de lámina de papel y pintura acrílica en la parte posterior. Cada balda soporta hasta 8 kilos.

Una forma sencilla de utilizarla este otoño es colocarla en el salón junto al sofá y alternar libros, plantas pequeñas, velas y objetos decorativos. También puede servir para organizar carpetas o cajas de almacenaje.

Mesa Holmerud. IKEA.

En segundo lugar, por solo 49,99 euros, la mesa auxiliar Holmerud es uno de los productos de IKEA que puede marcar la diferencia en un salón o dormitorio sin necesidad de hacer grandes cambios.

La mesa cuenta con dos niveles, lo que permite aprovechar tanto la parte superior como el espacio inferior para colocar libros, revistas, una lámpara, una taza o pequeños objetos decorativos.

En casa puede utilizarse junto al reposabrazos del sofá, así como pegado a la pared para ampliar el almacenamiento en cualquier estancia de la casa.

Además, presenta unas dimensiones de 80 x 31 x 52 centímetros y soporta hasta 15 kilos.

Mesa Sandsberg. IKEA.

Asimismo, la mesa Sandberg es otra alternativa para aportar un toque de personalidad a nuestra casa por 39 euros. El modelo mide 110 centímetros de largo, 67 de ancho y 75 de alto, y está pensado para cuatro comensales.

Por sus dimensiones, puede encajar especialmente bien en cocinas o comedores donde no sobra espacio. Una opción es acompañarla de sillas de madera o de líneas sencillas para conseguir un comedor actualizado sin sustituir el resto de la decoración.

Vajilal Godmiddag. IKEA.

En este listado no podemos olvidar la gran importancia que tiene la vajilla en la decoración de la casa; y precisamente, Ikea tiene una que no ha dejado a nadie indiferente.

La vajilla Godmiddag cuesta 24,99 euros e incluye 18 piezas: seis platos de 26 centímetros de diámetro, seis platos pequeños de 20 centímetros y seis platos hondos de 23 centímetros.

Está fabricada en gres con vidriado y es apta tanto para microondas como para lavavajillas.

El blanco permite utilizarla tanto a diario como en una comida con invitados y combinarla con manteles, servilletas o accesorios de distintos colores. Una idea para el otoño es acompañarla con textiles en tonos tierra y elementos de madera para conseguir una mesa más cálida.

Zapatería Bissa. IKEA.

El zapatero Bissa es también otro imprescindible de esta temporada. Presenta dos compartimentos por solo 39,99 euros y mide 49 centímetros de ancho, 28 de fondo y 93 de alto.

Tiene capacidad aproximada para ocho pares de zapatos y sus separadores pueden moverse o retirarse para adaptar el interior a diferentes tipos de calzado.

Manta Klippoxel. IKEA.

Los textiles son otro recurso para cambiar el ambiente de una estancia sin necesidad de hacer una reforma integral. La manta Klippoxel cuesta 19,99 euros y mide 130 x 170 centímetros.

Puede colocarse doblada sobre el brazo del sofá o a los pies de la cama. Su tono verdoso, además, aporta un contraste llamativo a una decoración neutra y permite introducir un aire más cálido y otoñal sin cambiar el resto de la habitación.

Lámpara Tagarp. IKEA.

Por último, la lámpara de mesa Tagarp tiene un precio de 9,99 euros y es capaz de dar un toque de iluminación especial a cualquier estancia. Mide 180 centímetros de alto y la base cuenta con un diámetro de 21 centímetros.

Su diseño sencillo y de líneas limpias permite integrarla fácilmente en distintos estilos decorativos, mientras que su estructura vertical hace que resulte especialmente práctica para colocarla junto al sofá, en un rincón del salón o incluso en el dormitorio.