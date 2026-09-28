Hoy Lidl lanza la solución para mantener la casa protegida: una cámara de vigilancia, por 38,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza la cámara de vigilancia TP-Link Tapo TC72 por 38,99 euros, con funciones avanzadas para la seguridad del hogar. El dispositivo ofrece visión 360° horizontal y 114° vertical, resolución 2K QHD, y visión nocturna por infrarrojos de hasta 9 metros. Incluye detección inteligente mediante IA que reconoce personas, mascotas, vehículos y sonidos como llanto de bebé o rotura de cristales. Permite audio bidireccional, notificaciones push, zonas de actividad personalizadas y opciones de privacidad, con almacenamiento local o en la nube.

Hay una preocupación que se repite en casi todas las casas. Saber qué ocurre cuando no estamos en ellas, especialmente cuando pasamos muchas horas fuera. Para ello, Lidl incorpora desde este lunes 28 de septiembre una cámara que permite tener vigilada la casa desde el móvil.

Se trata de la TP-Link Tapo TC72, una cámara de videovigilancia que la cadena alemana ofrece por solo 38,99 euros.

El dispositivo está pensado para utilizarse en interiores y cuenta con conexión inalámbrica, detección de movimiento y un sistema de giro que permite ampliar considerablemente el campo de visión. En concreto, puede realizar un movimiento horizontal de hasta 360 grados y vertical de hasta 114 grados.

TP LINK Cámara Wi-Fi. Lidl.

La TP-Link Tapo TC72 ofrece una resolución 2K QHD de 2.560 x 1.440 píxeles y dispone de un sensor de 4 megapíxeles. También incorpora visión nocturna mediante infrarrojos con un alcance de hasta 9 metros.

La cámara puede girar horizontalmente 360 grados y moverse verticalmente 114 grados, de manera que permite cubrir una zona amplia de una habitación sin necesidad de instalar varias cámaras. Además, dispone de seguimiento inteligente del movimiento.

El dispositivo también incorpora detección inteligente mediante IA. Según las especificaciones de TP-Link, puede identificar personas, mascotas y vehículos, además de detectar determinados sonidos como el llanto de un bebé. También contempla funciones relacionadas con ladridos de perro, maullidos de gato o rotura de cristales.

La cámara que Lidl pone a la venta cuenta con micrófono y altavoz integrados, por lo que permite mantener una comunicación de audio bidireccional. De esta forma, el usuario puede escuchar lo que sucede en la estancia y hablar a través del dispositivo.

TP LINK Cámara Wi-Fi. Lidl.

Otra de las funciones que incorpora son las notificaciones push, que pueden avisar al usuario cuando se detecta movimiento o alguno de los eventos configurados. También permite establecer zonas de actividad personalizadas para controlar determinadas áreas de la habitación.

La privacidad también está contemplada. La Tapo TC72 cuenta con un modo de privacidad y permite establecer zonas que queden fuera de la grabación, de modo que determinadas partes de una estancia no sean captadas por la cámara.

Relación calidad-precio

La cámara cuesta 38,99 euros en Lidl, frente a los 49,99 euros de precio de venta recomendado indicados en su página.

Las grabaciones pueden almacenarse en una tarjeta microSD de hasta 512 GB, que se adquiere por separado, y también existe la posibilidad de utilizar el almacenamiento en la nube de Tapo Care mediante suscripción.