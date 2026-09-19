David Díaz, experto en interiorismo: "Cinco cosas imprescindibles para que tu casa se vea perfecta"

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Las claves Generado con IA David Díaz, experto en interiorismo, destaca cinco elementos clave para lograr una casa moderna y minimalista sin necesidad de grandes reformas. El especialista recomienda invertir en textiles, como cortinas, alfombras y cojines, para cambiar la percepción de una estancia y aportar confort. Los cuadros y la iluminación son esenciales para darle personalidad y atmósfera a los espacios, aconsejando no limitarse a una sola fuente de luz. Díaz resalta la importancia de detalles menos visibles, como el olor y el menaje, que también contribuyen al ambiente y la estética del hogar.

Conseguir que el diseño de una casa sea moderno a la vez que minimalista no siempre pasa por hacer una gran reforma o invertir en muebles de diseño. En muchas ocasiones, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia.

Así lo explica el creador de contenido David Díaz en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que repasa cinco elementos que considera imprescindibles para mejorar la estética de cualquier rincón interior.

Aunque algunos de ellos suelen estar presentes en las listas habituales de decoración, Díaz pone el foco también en aspectos que pueden pasar más desapercibidos, como el olor o el menaje.

El primer elemento en el que recomienda invertir son los textiles de la casa.

Cortinas, alfombras, cojines, mantas o ropa de cama permiten cambiar fácilmente la percepción de una estancia y añadir textura y sensación de confort sin necesidad de cambiar el mobiliario.

Entre sus tiendas favoritas menciona Zara Home y La Redoute, dos firmas con una amplia oferta de productos textiles y decoración.

Zara Home, por ejemplo, ha convertido precisamente los materiales naturales, las texturas y los pequeños accesorios en una parte importante de su propuesta de interiorismo.

El segundo punto son los cuadros. Díaz aconseja destinar algo más de presupuesto a este tipo de piezas, aunque también señala alternativas económicas. En concreto, recomienda Sklum y Maisons du Monde para encontrar propuestas decorativas a precios más asequibles.

Los cuadros pueden servir para introducir color, crear un punto focal o romper la monotonía de una pared vacía. No es necesario llenar todas las superficies: una composición bien planteada puede tener más impacto que varias piezas colocadas sin un criterio común.

Los puntos de luz son, para Díaz, el elemento más importante de los cinco y el que elegiría si tuviera que quedarse únicamente con uno.

La iluminación es también una de las herramientas más utilizadas en interiorismo para modificar la atmósfera de una habitación. Una estancia no tiene por qué depender exclusivamente de una lámpara de techo: la iluminación general puede complementarse con lámparas de pie, sobremesa, apliques o luces decorativas.

El cuarto elemento que destaca el experto es uno de los menos visibles pero más perceptibles: el olor. Díaz asegura que es un aspecto que considera especialmente importante cuando entra en una vivienda.

Velas, difusores, mikados o ambientadores pueden contribuir a crear una determinada sensación al acceder a una estancia. El objetivo no es que el aroma sea excesivamente intenso, sino que acompañe al conjunto de la casa y refuerce la sensación de limpieza y confort.

Por último, Díaz señala un elemento en el que, según explica, "absolutamente nadie" piensa a la hora de decorar: el menaje. Platos, vasos, tazas, cubiertos, bandejas o fuentes también pueden formar parte de la estética de una vivienda, especialmente cuando permanecen a la vista.

De hecho, no es casualidad que las firmas de decoración hayan dado cada vez más protagonismo a este tipo de productos. Zara Home, por ejemplo, cuenta con una amplia oferta de vajillas, vasos, tazas y otros accesorios para la mesa.