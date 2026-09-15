La bodega de más de 50 años referente de sostenibilidad: en un pueblo con una iglesia del siglo XVI y una Estatua de la Libertad

La histórica bodega riojana convierte la biodiversidad, la innovación y la experiencia del visitante en los pilares de una nueva forma de entender el vino.

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Las claves Generado con IA Marqués de Cáceres apuesta por la sostenibilidad y la biodiversidad en sus viñedos, implementando medidas como la vendimia manual y la gestión eficiente del agua. La bodega ha puesto en marcha un proyecto de apadrinamiento de colmenas junto a JoinBee para proteger las abejas y fomentar un ecosistema agrícola saludable. Ofrecen una propuesta de enoturismo innovadora, incluyendo traducción simultánea multidioma para visitantes internacionales y experiencias personalizadas. Marqués de Cáceres ha sido reconocida entre las 25 marcas de vino más admiradas del mundo, combinando calidad, compromiso ambiental e innovación.

Durante décadas, el prestigio de una bodega se medía principalmente por la calidad de sus vinos. Hoy, el reconocimiento de una marca también pasa por su capacidad para innovar, cuidar el territorio y ofrecer experiencias auténticas.

En ese contexto, Marqués de Cáceres lleva años desarrollando una estrategia que conecta sostenibilidad, biodiversidad y enoturismo. “Entendemos que la calidad de nuestros vinos comienza mucho antes de la vendimia. Empieza en la tierra, en el equilibrio del entorno y en el respeto por cada elemento que forma parte del viñedo”, aseguran desde la histórica bodega de Cenicero, en La Rioja.

Innovar para preservar lo esencial

Durante mucho tiempo, la innovación en el mundo del vino estuvo asociada casi exclusivamente a la elaboración: nuevas técnicas, mejoras en los procesos o avances tecnológicos dentro de la bodega.

Pero hoy, innovar también significa encontrar nuevas maneras de proteger los recursos naturales de los que depende el propio vino. Para la bodega riojana, esta visión se traduce en diferentes medidas destinadas a reducir el impacto medioambiental de su actividad: desde la vendimia manual hasta la gestión eficiente del agua o el uso de materiales reciclados en el proceso de producción.

Pocas industrias dependen tanto de la salud de su entorno natural como la del vino. Por ello, la sostenibilidad forma parte de una estrategia transversal destinada a garantizar la viabilidad del viñedo en un futuro marcado por el cambio climático.

Barricas en la bodega.

Nuevas formas de proteger la biodiversidad: abejas en el corazón del viñedo

En un viñedo, hasta los elementos más pequeños tienen un gran impacto. La cubierta vegetal, el equilibrio del suelo o la presencia de insectos polinizadores forman parte de un ecosistema del que depende la calidad final de la uva.

La protección de este entorno se ha convertido en una pieza fundamental para Bodegas Marqués de Cáceres y se traduce en iniciativas para proteger la biodiversidad en el propio corazón del viñedo. Una de las más singulares tiene como protagonistas a las abejas, cuya presencia resulta esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas agrícolas.

Su labor como polinizadoras contribuye a la biodiversidad vitícola, pero en las últimas décadas sus poblaciones se han visto amenazadas por factores como el cambio climático y la pérdida de hábitat.

Conscientes de este desafío, Marqués de Cáceres puso en marcha junto a JoinBee un proyecto de apadrinamiento de colmenas en sus viñedos de San Vicente de la Sonsierra. La presencia de las colmenas contribuye a mantener un ecosistema más sano y diverso y, al mismo tiempo, genera una producción limitada de miel nacida en los propios viñedos de la bodega, una prueba visible de que el ecosistema funciona.

Una nueva forma de viajar a través del vino

La evolución hacia modelos de producción más sostenibles también está transformando la manera en que los visitantes se acercan a las bodegas.

Quienes visitan las regiones vinícolas buscan cada vez más conectar con la historia detrás de cada bodega y entender el territorio sobre el que se asientan sus viñedos. Y en este momento en el que consumidores y viajeros buscan experiencias más auténticas y empresas más comprometidas, Marqués de Cáceres ha desarrollado una propuesta de enoturismo que va más allá de la producción del vino.

Se puede visitar la bodega de Marqués de Cáceres en Cenicero (La Rioja).

La innovación juega también un papel importante en esa experiencia. Con un visitante cada vez más internacional, la bodega ha incorporado un sistema de traducción simultánea multidioma que les permite participar en cualquier visita y seguirla en su propio idioma de forma sencilla, utilizando sus propios auriculares para no perderse ningún detalle.

“Queremos que cada persona que nos visite pueda conectar con el vino de forma natural, sin barreras y a su manera. Esta innovación nos permite ofrecer una experiencia más accesible, más flexible y, sobre todo, más cercana”, destacan desde el equipo de enoturismo de Marqués de Cáceres.

El valor de una marca con raíces

En un mercado global cada vez más competitivo, las grandes marcas del vino se enfrentan a un reto adicional: seguir siendo relevantes para nuevas generaciones de consumidores.

La calidad sigue siendo imprescindible, pero ya no es suficiente por sí sola. Se valora también el compromiso ambiental, la capacidad de innovación y la coherencia entre lo que una marca comunica y lo que realmente hace.

Marqués de Cáceres Atelier Nocturno.

Es precisamente esa combinación entre calidad y compromiso la que ha vuelto a situar a Bodegas Marqués de Cáceres entre las 25 marcas de vino más admiradas del mundo, según el ranking anual ‘The World’s Most Admired Wine Brands’, elaborado por la revista británica Drinks International y considerado uno de los barómetros de referencia en el mercado internacional del vino.

Cristina Forner, presidenta de la bodega, asegura que "ser reconocidos de forma continuada es una responsabilidad que nos impulsa a seguir evolucionando sin perder nuestra esencia y a continuar construyendo una marca que dialogue con el presente sin renunciar a su legado".

La fortaleza de proyectos como el de Marqués de Cáceres reside en su apuesta por la protección de la biodiversidad, la innovación y una forma más consciente de acercarse al vino.

Las colmenas instaladas entre los viñedos, las experiencias diseñadas para descubrir el territorio o las tecnologías diseñadas para enriquecer la visita responden a una misma idea: que la calidad de un vino comienza mucho antes de la vendimia. Empieza en la tierra y en la forma de cuidarla.

'La bodega de más de 50 años referente de sostenibilidad: en un pueblo con una iglesia del siglo XVI y una Estatua de la Libertad' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL.