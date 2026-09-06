Ha llegado a Carrefour la vajilla colorida más barata y completa de la temporada: 9 piezas por solo 12,99 euros

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Las claves Generado con IA Carrefour lanza una vajilla de porcelana con estampado de papaya, colorida y moderna, por solo 12,99 euros. El set incluye nueve piezas: cuatro platos llanos de 26,8 cm, cuatro cuencos de 11,5 cm y una ensaladera de 24 cm. La vajilla es apta para microondas y lavavajillas, pensada para el uso diario y fabricada en porcelana resistente. El producto no está disponible en todas las tiendas físicas, pero Carrefour ofrece envío a domicilio por 4,99 euros.

Carrefour ha vuelto a sorprender a todos los españoles con uno de sus productos más virales: la vajilla de porcelana con estampado de papaya.

Se trata de una propuesta que apuesta por un diseño colorido y diferente para vestir la mesa y que, además, destaca por sus facilidades de uso y resistencia: es apto tanto para microondas como para lavavajillas.

La vajilla está formada por nueve piezas de porcelana y está pensada para el uso diario. El conjunto incluye cuatro platos llanos, cuatro cuencos y una ensaladera, por solo 12,99 euros.

Vajilla de porcelana. Carrefour.

Los cuatro platos llanos tienen un diámetro de 26,8 centímetros, mientras que los cuatro bowls cuentan con unas dimensiones de 11,5 centímetros. A ellos se suma una ensaladera de mayor tamaño, de 24 centímetros, que completa este juego de mesa.

El principal atractivo de esta vajilla está precisamente en su diseño. Frente a los modelos lisos y de colores neutros que suelen protagonizar las colecciones de menaje, Carrefour apuesta en este caso por un estampado de inspiración tropical que aporta un punto más desenfadado y llamativo a la mesa.

Más allá de la estética, la cadena francesa especifica que se trata de una vajilla fabricada en porcelana, un material habitual en este tipo de productos y que proporciona a las piezas un acabado cuidado.

Carrefour la clasifica como una vajilla de estilo moderno y destinada al uso diario, por lo que no se plantea únicamente como un conjunto para ocasiones especiales, sino como una alternativa para utilizar habitualmente en casa.

Vajilla de porcelana. Carrefour.

Por 12,99 euros, esta vajilla permite renovar buena parte del menaje de una mesa sin realizar un gran desembolso.

Eso sí, hay que tener en cuenta que este producto no está disponible en todas las tiendas físicas de la cadena, por lo que conviene consultar previamente la disponibilidad.

Igualmente, Carrefour ofrece la opción del envío a domicilio por solo 4,99 euros con un tiempo de entrega de entre 2 y 6 días, dependiendo de la ubicación.