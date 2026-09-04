Ha llegado a Alcampo la vajilla colorida más elegante y barata: platos, cuencos y tazas desde 1,50 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Alcampo lanza una colección de vajilla colorida y elegante, con piezas desde 1,50 euros. La vajilla está hecha de porcelana y decorada con un estampado geométrico amarillo sobre fondo blanco. Las piezas, que incluyen platos llanos, hondos, boles y tazas tipo mug, se venden por separado. Con menos de 8 euros es posible adquirir la colección completa, ideal para renovar o combinar vajillas.

Preparar una comida va mucho más allá de elegir qué poner sobre el plato. Cuando llega el momento de sentarse a la mesa, la vajilla, la presentación y hasta los pequeños detalles también juegan un papel muy importante.

Y no siempre es necesario apostar por elementos caros, ni diseños muy extravagantes; basta con elegir una combinación con un toque elegante, desenfadado y alegre.

Precisamente, es la propuesta que podemos encontrar en Alcampo. La cadena ha lanzado una colección colorida compuesta por diferentes platos, cuencos y tazas con precios que parten desde los 1,50 euros la unidad.

Vajilla Actuel. Alcampo.

Se trata de una vajilla de porcelana decorada con un estampado geométrico de círculos amarillos sobre fondo blanco.

Las piezas se venden por separado, por lo que es posible adquirir solo las necesarias o ir completando el conjunto poco a poco.

Entre ellas está el plato llano de 24 centímetros de diámetro, pensado para servir las comidas principales. Su diseño mantiene el característico estampado amarillo de la colección y su precio es de 2,25 euros la unidad.

Es, por tanto, una pieza que puede utilizarse tanto para renovar una vajilla que ya tengamos en casa como para crear un conjunto desde cero.

Para acompañarlo, Alcampo también cuenta con el plato hondo de 20 centímetros por 1,75 euros la unidad.

Fabricado igualmente en porcelana y con el mismo motivo geométrico, está pensado para completar la mesa a la hora de servir platos que necesiten mayor profundidad.

La colección incorpora además un bol de porcelana de 12 centímetros por 1,99 euros que sigue con la misma estética que los platos, con el amarillo como protagonista.

Es una pieza de menor tamaño que puede resultar especialmente práctica para servir aperitivos, salsas o pequeños acompañamientos.

Vajilla Actuel. IA.

La cuarta pieza es una taza tipo mug de 30 centilitros, también de porcelana y decorada con el estampado geométrico amarillo. Su formato está pensado para el café y permite llevar el mismo diseño de la vajilla también al desayuno o la merienda.

Una de las ventajas de esta propuesta es que no obliga a comprar un juego completo. Al tratarse de piezas independientes, se pueden combinar entre sí y también con otras vajillas de color blanco o liso.

Además, gracias a los bajos precios, es posible hacerse con varias piezas sin realizar un gran desembolso. El plato llano cuesta 2,25 euros, el plato hondo 1,75 euros, la taza 1,50 euros y el bol 1,99 euros.

De esta forma, con menos de 8 euros ya es posible incorporar la colección completa a la mesa, una alternativa económica para quienes buscan renovar parte de su vajilla o darle un aire diferente al comedor.