Ha llegado a Carrefour el mueble aparador con 6 baldas y 2 puertas más barato y elegante: cuesta 93 €

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour lanza un mueble aparador con 6 baldas y 2 puertas por 93 euros, ideal para casas pequeñas. El mueble puede usarse como zapatero, organizador de menaje, productos de baño o documentos, gracias a su diseño multiusos. Cuenta con cinco baldas regulables en altura, permitiendo adaptar el espacio interior según las necesidades. Está disponible a través del marketplace de Carrefour, por lo que conviene revisar el vendedor, las condiciones de entrega y la política de devolución.

Vivir en una casa pequeña obliga a agudizar el ingenio a la hora de mantener el orden. En las grandes ciudades, donde los metros cuadrados son cada vez más cotizados, aprovechar cada rincón se ha convertido en una necesidad más que en una cuestión estética.

El recibidor, el pasillo o incluso un hueco de la cocina pueden convertirse en espacios de almacenamiento si se eligen muebles que ocupen poco y, al mismo tiempo, permitan guardar diferentes tipos de objetos.

En este contexto, los muebles multiusos, como este que vende Carrefour, se han convertido en una alternativa práctica para quienes necesitan ganar capacidad de almacenaje sin llenar la vivienda de armarios.

Mueble auxiliar multiusos. Carrefour.

Concretamente, se trata de un mueble auxiliar que puede utilizarse como zapatero, pero también para organizar otros objetos en el dormitorio, el pasillo, la cocina o cualquier otra estancia de la casa.

El modelo tiene unas dimensiones de 101 centímetros de alto, 74 centímetros de ancho y 37 centímetros de fondo, unas medidas que permiten disponer de espacio de almacenamiento sin ocupar el volumen de un armario convencional.

Una de sus principales características son sus cinco baldas regulables en altura que permiten adaptar el interior del mueble en función de aquello que se quiera guardar.

Esta posibilidad resulta especialmente útil si se utiliza como algo más que un simple zapatero, ya que se puede modificar la distribución interior para colocar objetos de diferentes tamaños.

Mueble auxiliar multiusos. Carrefour.

Como zapatero, puede instalarse en el recibidor, el pasillo o el dormitorio y mantener el calzado recogido y protegido del polvo. Sin embargo, su diseño permite darle otros usos.

En la cocina puede servir para almacenar menaje, productos de despensa o pequeños utensilios; en el baño, para organizar productos de higiene y accesorios; y en un dormitorio o despacho, para guardar ropa, complementos, documentos u otros objetos que suelen terminar ocupando superficies.

En cuanto al precio, Carrefour lo vende por 93 euros, aunque a esta cantidad se deben sumar los gastos de envío, que dependen de las condiciones de la oferta y de la zona de entrega.

Eso sí, al tratarse de un producto vendido a través del marketplace de Carrefour, también es importante revisar quién es el vendedor seleccionado, las condiciones de entrega y la política de devolución antes de completar el pedido.