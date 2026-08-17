Llega este viernes, 21 de agosto, el mueble con cajón y puerta más práctico: está disponible por 49,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza un escritorio con armario por 49,99 euros, ideal para espacios pequeños y disponible online. El mueble ofrece dos configuraciones: escritorio recto o en esquina, adaptándose a diferentes distribuciones de habitación. Cuenta con compartimentos abiertos, un cajón y un espacio cerrado con puerta, además de estantes regulables en altura. La puerta puede montarse en ambos lados y el acabado en melamina facilita la limpieza y resiste a los arañazos.

Montar una zona de trabajo en casa no siempre requiere disponer de una habitación independiente ni hacer una gran inversión.

Cuando los metros cuadrados escasean, elegir un mueble con suficiente superficie de trabajo y almacenamiento puede marcar la diferencia.

Es precisamente la propuesta del escritorio con armario que Lidl vende en su tienda online por menos de 50 euros, un modelo pensado para aprovechar el espacio y mantener organizados los objetos de uso diario.

Escritorio con armario. Lidl.

El mueble destaca, sobre todo, por su diseño versátil. La estructura puede configurarse en dos posiciones diferentes, de manera que es posible utilizarlo como escritorio recto o adaptarlo para crear una composición en esquina.

Según la configuración elegida, sus dimensiones son de aproximadamente 144,9 x 75,2 x 50 centímetros en formato recto o de 110,3 x 75,2 x 85,1 centímetros en la variante de esquina. Esta posibilidad permite adaptarlo a distintas distribuciones de una habitación y aprovechar los rincones.

El almacenamiento es otro de los puntos fuertes del escritorio. Lidl ha integrado dos compartimentos abiertos, un cajón y un espacio cerrado mediante una puerta, por lo que permite guardar tanto material de oficina y documentos como objetos que se quieran mantener fuera de la vista.

Además, los estantes pueden regularse en altura, una característica especialmente práctica para adaptar el interior a elementos de diferentes tamaños.

Escritorio con armario. Lidl.

La puerta, además, también puede montarse en ambos lados del mueble. No se trata de un detalle menor cuando se va a colocar un escritorio en una habitación pequeña, ya que permite decidir la orientación del almacenamiento en función de la distribución disponible. La estantería también puede combinarse en dos posiciones para modificar la configuración del conjunto.

En cuanto a los materiales, el escritorio es de color blanco y está fabricado en madera. La superficie cuenta con un revestimiento de resina de melamina que, según especifica Lidl, ofrece resistencia a los arañazos y facilita la limpieza.

Por sus características, puede funcionar como escritorio para teletrabajar, estudiar o crear una pequeña zona de almacenamiento en casa.

También puede ser una alternativa para quienes buscan evitar la acumulación de pequeños muebles. En lugar de comprar por separado una mesa y una cajonera o estantería, este diseño concentra en una única pieza la superficie de trabajo y diferentes soluciones de almacenaje.