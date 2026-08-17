Acaba de llegar a Action la vajilla colorida más especial y barata: está disponible por solo 2,79 euros la unidad

Las claves

Las claves Generado con IA Action lanza una vajilla colorida de porcelana con estampado de cuadros por solo 2,79 euros la unidad. Las piezas están disponibles en dos formatos (bajoplato y cuenco) y en tres colores: verde, rojo y marrón. La colección permite combinar piezas para lograr una mesa coordinada sin necesidad de comprar la vajilla completa. Action también ofrece otros modelos, como Infinity y Dahlia, con estilos decorativos diferentes y opción de vajilla completa.

Hay pocas cosas tan sencillas y placenteras como estrenar algo. Un vestido, unas zapatillas, una libreta o cualquier pequeño objeto para la casa pueden aportar durante unos días esa sensación de novedad que hace que lo cotidiano parezca diferente.

Claro que no es posible estrenar algo todos los días, o al menos no cualquier cosa. Con la vajilla, sin embargo, la historia cambia: son objetos que utilizamos a diario y que podemos renovar de vez en cuando sin necesidad de hacer un gran desembolso.

Es precisamente en esta categoría donde Action ha incorporado una propuesta que llama la atención por su diseño y por su precio. Se trata de una vajilla de porcelana con estampado de cuadros que está disponible en dos formatos —bajoplato y cuenco— y en tres colores diferentes: verde, rojo y marrón.

Vajilla cuadros. act

Action lo presenta como un accesorio pensado para aportar un toque más alegre a la mesa y destaca, entre sus características, el patrón a cuadros y el borde elevado. Su precio es de 2,79 euros por unidad.

El plato permite utilizarlo como base bajo el plato principal, aunque también puede convertirse en un elemento decorativo de la mesa. Al tratarse de un bajoplato, su función principal es enmarcar la vajilla que se coloca encima y aportar una mayor presencia al conjunto.

La pieza está disponible en tres colores, verde, rojo y marrón, por lo que se puede escoger la opción que mejor encaje con el resto de los elementos de la mesa.

La segunda pieza de la colección es el cuenco de porcelana, también disponible en verde, rojo y negro. En este caso, mide 17 centímetros de diámetro y tiene una altura de 10 centímetros.

Una de las posibilidades más interesantes es precisamente combinar las dos piezas. El bajoplato puede servir como base para construir la composición y el cuenco como recipiente para ensaladas, guarniciones, aperitivos u otras elaboraciones.

De esta forma, no es necesario adquirir una vajilla completa para conseguir una mesa con un aspecto coordinado: basta con seleccionar las piezas que más interesen y jugar con los tres colores disponibles.

El precio también es uno de los principales atractivos de esta propuesta.

Comprar un bajoplato y un cuenco del mismo diseño supone un desembolso de menos de 6 por conjunto.

Otros modelos

No obstante, la vajilla de cuadros no es el único modelo que ha llamado la atención de los consumidores.

Action también cuenta entre su oferta con otras propuestas de vajillas completas que permiten renovar de una sola vez la mesa y conseguir un conjunto coordinado.

Vajilla Dahlia. Action.

Es el caso de los modelos Infinity y Dahlia, dos opciones con estilos muy diferentes entre sí y que también destacan por sus diseños decorativos.

La vajilla Infinity apuesta por una estética más sencilla y versátil, mientras que Dahlia incorpora un diseño de inspiración clásica que aporta un aire más llamativo a la mesa.

Vajilla Infinity. Action.

Ambas alternativas permiten disponer de las piezas básicas para el día a día sin tener que comprarlas por separado, una opción especialmente práctica para quienes buscan renovar la vajilla completa de casa o necesitan equipar una cocina desde cero.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una oferta semanal, por lo que puede agotarse en cuestión de días o incluso horas.