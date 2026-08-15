Ha llegado a Ikea el mueble aparador más barato y elegante de la temporada: disponible por 16,99 euros

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Las claves Generado con IA Ikea lanza el mueble aparador Lack, ideal para espacios reducidos y por solo 16,99 euros. El Lack destaca por su diseño minimalista en color blanco y medidas compactas: 90 cm de ancho, 36 cm de fondo y 45 cm de alto. Incluye una abertura trasera para organizar los cables y una balda inferior para dispositivos o libros. Es una opción asequible y funcional para salones pequeños, dormitorios o segundas viviendas.

El salón suele convertirse en uno de los espacios más difíciles de organizar cuando los metros cuadrados escasean.

Un mueble demasiado grande para la televisión puede restar espacio visual y uno demasiado pequeño puede quedarse corto a la hora de colocar la pantalla y los dispositivos.

Por ello, Ikea propone una solución perfecta con uno de sus muebles más sencillos: el Lack, un modelo en color blanco de líneas minimalistas que ocupa poco espacio y tiene un precio realmente accesible.

Mueble Lack. Ikea.

Con unas medidas de 90 centímetros de ancho, 36 centímetros de fondo y 45 centímetros de alto, este mueble está pensado especialmente para espacios en los que no sobra superficie.

Su tamaño puede resultar interesante para salones pequeños, dormitorios o viviendas en las que se busca crear una zona de televisión sin ocupar demasiado espacio.

Mueble Lack. Ikea.

Uno de sus elementos más prácticos se encuentra en la parte posterior.

El mueble incorpora una abertura que permite recoger y organizar los cables del televisor y de otros dispositivos, evitando que queden completamente visibles en la zona trasera.

Además, dispone de una balda inferior que ofrece un espacio adicional para colocar reproductores, consolas, mandos, libros u otros objetos.

De esta manera, se puede aprovechar una pared amplia y, al mismo tiempo, mantener una profundidad relativamente contenida, algo que puede resultar práctico en dormitorios o salones en los que no se quiere ocupar demasiado espacio.

¿Merece la pena su compra?

Su principal atractivo es evidente: por 16,99 euros permite crear una zona básica para el televisor sin realizar una gran inversión.

No obstante, su precio también se corresponde con una propuesta muy concreta: no es un mueble pensado para quienes necesitan mucho espacio de almacenamiento, sino una solución compacta con una balda abierta.

Por tanto, puede ser especialmente útil para quienes tienen un salón pequeño, una segunda vivienda o simplemente buscan sustituir una mesa improvisada por un soporte específico para el televisor.