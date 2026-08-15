Lidl vende el conjunto de tres muebles más barato y elegante para el verano: está disponible por 124,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza un conjunto de tres muebles de jardín Livarno por 124,99 euros, ideal para terrazas, balcones o pequeños jardines. El set incluye dos sillones con respaldo y asiento de cuerda sintética resistente a rayos UV y una mesa auxiliar redonda con patas regulables. Las estructuras de acero tienen recubrimiento en polvo para mayor durabilidad y protección frente a la corrosión y el desgaste. Disponible en beige y gris, cada sillón soporta hasta 110 kg y la mesa hasta 25 kg, siendo fáciles de mover gracias a su peso reducido.

Hay muebles de jardín que solo cumplen una función práctica y otros que, además, consiguen transformar cualquier rincón exterior en un espacio mucho más acogedor.

Con esa idea llega una de las últimas propuestas de Lidl para esta temporada: un conjunto de tres piezas de la marca Livarno pensado para quienes quieren renovar una terraza, un balcón o un pequeño jardín sin realizar una gran inversión.

Su diseño, inspirado en las tendencias actuales del mobiliario de exterior, y su precio de 124,99 euros lo convierten en una de las opciones más atractivas de su catálogo.

Set de muebles para jardín. Lidl.

El set está compuesto por dos sillones y una mesa auxiliar redonda, una combinación ideal para crear una zona de descanso, tomar un café al aire libre o disfrutar de las noches de verano.

A diferencia de los tradicionales conjuntos de resina, este modelo apuesta por una imagen más cuidada gracias al respaldo y asiento de los sillones, confeccionados con un entramado de cuerda sintética.

Más allá del diseño, Lidl ha puesto el foco en la durabilidad de los materiales. Tanto los sillones como la mesa cuentan con una estructura de acero con recubrimiento en polvo, un tratamiento que mejora la resistencia frente a la corrosión y al desgaste.

Además, el trenzado de los asientos está fabricado en cuerda plástica resistente a los rayos UV y a la intemperie, por lo que mantiene su aspecto durante más tiempo incluso con un uso continuado al aire libre.

Set de muebles para jardín. Lidl.

En cuanto a sus dimensiones, los sillones miden aproximadamente 53,5 centímetros de ancho, 67 centímetros de fondo y 74 centímetros de alto, mientras que la altura del asiento se sitúa en 39 centímetros.

La mesa auxiliar, por su parte, tiene un diámetro de 50 centímetros y una altura de 41 centímetros, suficiente para apoyar bebidas, libros o pequeños elementos decorativos.

El fabricante también ha incorporado detalles pensados para mejorar la experiencia de uso. Los sillones disponen de pies protectores que ayudan a evitar arañazos sobre el suelo, mientras que la mesa incorpora patas regulables.

Respecto a la capacidad de carga, cada silla soporta hasta 110 kilogramos, mientras que la mesa admite un peso máximo de 25 kilogramos. Además, su reducido peso —3,7 kilogramos por sillón y 2,8 kilogramos la mesa— facilita mover el conjunto de un lugar a otro según las necesidades.

Disponible en color beige y gris, este conjunto de Livarno se adapta con facilidad a diferentes estilos decorativos y demuestra que no hace falta disponer de un gran jardín para disfrutar de un espacio exterior confortable.