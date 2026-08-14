Ha llegado a Carrefour la vajilla colorida más barata y elegante del verano: 12 platos para 4 servicios por 24,99 €

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour lanza la vajilla de porcelana Bella Blue de Idealcasa, con 12 piezas para cuatro personas por 24,99 €. El diseño estampado en tonos azules combina con estilos decorativos tradicionales y contemporáneos, ideal para uso diario o celebraciones. Incluye platos llanos, hondos y de postre, es apta para microondas y lavavajillas, y está fabricada en porcelana resistente y elegante. La vajilla destaca por su estética cuidada, resistencia y fácil mantenimiento, ofreciendo funcionalidad y buen precio para el verano.

Vestir la mesa ya no es una cuestión reservada para las grandes celebraciones. Cada vez somos más los españoles que buscamos vajillas con un diseño atractivo que podamos utilizar a diario sin renunciar a la funcionalidad ni disparar el presupuesto.

En este contexto, Carrefour ha incorporado a su catálogo una propuesta que reúne estas características y que destaca por su estética atemporal y su precio inferior a los 25 euros.

Se trata de la vajilla de porcelana Bella Blue de Idealcasa, un juego de 12 piezas pensado para cuatro comensales que se vende por 24,99 euros.

Vajilla de porcelana. Carrefour.

Su diseño estampado en tonos azules, de inspiración clásica, permite integrarla fácilmente en diferentes estilos decorativos, desde los más tradicionales hasta los más contemporáneos, convirtiéndola en una opción tanto para el día a día como para comidas y cenas especiales.

La vajilla está fabricada al 100 % en porcelana, un material apreciado por su resistencia, su baja porosidad y su capacidad para mantener un buen aspecto con el paso del tiempo. Además, presenta una forma redonda y un acabado elegante que aporta un toque cuidado a la mesa sin resultar recargado.

¿Qué incluye?

El conjunto incluye todo lo necesario para servir una comida completa a cuatro personas. En concreto, incorpora cuatro platos llanos de 26,7 centímetros de diámetro, otros cuatro hondos de 20,3 centímetros y cuatro de postre de 19 centímetros.

Otro de sus puntos fuertes es la comodidad. La vajilla es apta para microondas y lavavajillas, dos características especialmente valoradas en el día a día, ya que permiten calentar los alimentos directamente en el plato y simplifican la limpieza después de cada comida.

Vajilla de porcelana. Carrefour.

Con un peso aproximado de 6,2 kilogramos y un precio de 24,99 euros, esta propuesta de Idealcasa se posiciona como una de las opciones más interesantes dentro del catálogo de vajillas de Carrefour.

Su diseño original, el material resistente y la facilidad de mantenimiento la convierten en una alternativa pensada para acompañar las comidas de todos los días sin renunciar a la estética.