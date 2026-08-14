Llega a Jysk el mueble aparador con 6 cajones más elegante y versátil del verano: cuesta 115 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk ha lanzado una cómoda aparador Billund 3+3 con seis cajones, destacando por su diseño elegante y versátil. El mueble combina colores travertino y beige, ideal para ambientes decorados con tonos cálidos y neutros. Ofrece gran capacidad de almacenamiento gracias a sus seis cajones con freno, distribuidos en dos filas de tres. Está disponible a un precio promocional de 115 euros, rebajado desde los 159 euros, el precio más bajo en los últimos 30 días.

Sabemos de sobra que, a veces, basta con cambiar un mueble para dar un nuevo aire a cualquier rincón de nuestra casa. Una cómoda puede ser, además, una de esas piezas que consiguen aportar funcionalidad y decoración sin necesidad de hacer grandes cambios.

Y entre las propuestas que tiene actualmente Jysk destaca un modelo que llama la atención por su acabado en tonos neutros, sus líneas sencillas y, sobre todo, por sus seis cajones.

Se trata de la cómoda Billund 3+3, un mueble que la cadena danesa vende actualmente por 115 euros, frente a los 159 euros de su precio habitual.

Cómoda 3+3 cajones Billund. Jysk.

El diseño combina los colores travertino y beige, una elección que encaja fácilmente en estancias decoradas con tonos cálidos, maderas claras, fibras naturales o colores neutros.

Su aspecto busca precisamente ese efecto de piedra natural que se ha convertido en uno de los acabados más habituales en la decoración contemporánea, pero sin que el mueble esté fabricado en piedra.

Además, mide 153 centímetros de ancho, 74 centímetros de alto y 39 centímetros de profundidad.

Su formato horizontal permite aprovechar una pared amplia y, al mismo tiempo, mantener una profundidad relativamente contenida, algo que puede resultar práctico en dormitorios o salones en los que no se quiere ocupar demasiado espacio hacia el interior de la estancia.

Cómoda 3+3 cajones Billund. Jysk.

Uno de sus principales atractivos está en su capacidad de almacenamiento. La cómoda cuenta con seis cajones distribuidos en dos filas de tres, por lo que permite organizar desde ropa y accesorios hasta textiles, documentos u otros objetos.

Además, los cajones cuentan con freno, un detalle que permite controlar el cierre y facilita un uso más cómodo del mueble.

¿Cuál es su precio?

El precio es precisamente otro de los puntos que hacen que esta cómoda resulte especialmente interesante. Jysk la tiene actualmente rebajada a 115 euros, cuando su precio normal es de 159 euros.

La compañía señala además que este ha sido el precio más bajo registrado durante los últimos 30 días, por lo que la promoción actual supone un ahorro de 44 euros.