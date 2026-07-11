Vuelve a Conforama la oferta más irresistible: el ventilador de techo con luz y opción de verano/invierno por 29,95 €

Las claves

Las claves Generado con IA Conforama lanza una oferta destacada: ventilador de techo con luz y función verano/invierno por solo 29,95 € tras un 25% de descuento. El ventilador Akunadecor combina iluminación LED regulable, motor DC de bajo consumo y una instalación sencilla que solo requiere un casquillo estándar. Ofrece seis velocidades, control remoto, tres tonalidades de luz y temporizador programable para mayor comodidad y versatilidad. Su función verano/invierno permite modificar el sentido de giro de las aspas, adaptándose tanto a días calurosos como a los meses fríos.

Conforama ha vuelto a hacer de las suyas. La cadena de origen francés, especializada en la venta de muebles, decoración y electrodomésticos, ha lanzado una de las ofertas más atractivas del verano.

Concretamente, estamos hablando del ventilador de techo con luz incorporada, que está disponible por menos de 30 euros tras un descuento del 25% sobre su precio original.

Se trata del ventilador de techo con luz de Akunadecor, comercializado por Conforama, un modelo que destaca por combinar iluminación LED regulable, un motor DC de bajo consumo y una instalación especialmente sencilla, ya que únicamente requiere un casquillo.

Ventilador de techo con luz. Conforama.

Con un diámetro de 52 centímetros, este ventilador está pensado para quienes buscan una solución práctica para refrescar estancias sin tener que realizar obras ni modificar la instalación eléctrica del techo.

Uno de sus principales atractivos es que combina dos funciones en un único dispositivo. Además de ventilar la estancia, incorpora una fuente de iluminación de 18 vatios con una potencia lumínica de 2.000 lúmenes, suficiente para proporcionar una iluminación general en numerosas habitaciones del hogar.

Asimismo, el usuario puede seleccionar entre tres tonalidades de luz según sus necesidades o el ambiente que quiera crear. El ventilador permite elegir entre blanco cálido, blanco natural y blanco frío, ofreciendo mayor versatilidad tanto para momentos de descanso como para tareas que requieren una iluminación más intensa.

Otro de los puntos fuertes del modelo es la incorporación de un motor DC. Este tipo de motor se caracteriza por ofrecer un funcionamiento eficiente y por permitir un control más preciso de la velocidad del ventilador. En este caso, el equipo dispone de seis velocidades, lo que facilita adaptar el caudal de aire a las condiciones de cada momento.

Ventilador de techo con luz. Conforama.

Además, incorpora función verano/invierno, una característica que permite modificar el sentido de giro de las aspas. Durante los meses más cálidos, favorece una sensación de frescor al impulsar el aire hacia abajo, mientras que en invierno puede utilizarse para redistribuir el aire acumulado en la parte superior de la estancia.

El control del ventilador resulta igualmente cómodo gracias al mando a distancia incluido de serie, desde el que pueden gestionarse tanto la iluminación como las distintas velocidades de funcionamiento.

También incorpora un temporizador programable con opciones de 1, 2 y 4 horas, permitiendo que el aparato se apague automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado.

Por último, otra de las características más llamativas que no podemos dejar pasar es su sistema de instalación.

Según indica el fabricante, las aspas se colocan mediante un sistema de encaje tipo "click", mientras que el conjunto se instala directamente en un casquillo E27, evitando instalaciones complejas y permitiendo sustituir una bombilla convencional por un ventilador con iluminación integrada.