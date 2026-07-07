Llega a Aldi este sábado, 11 de julio, el ventilador más versátil y barato de la temporada: está disponible por 39,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi lanza este sábado 11 de julio un ventilador esférico Ambiano por 39,99 euros. El ventilador destaca por su sistema de oscilación automática en horizontal y vertical para distribuir mejor el aire. Funciona con un motor de 24 vatios, ocho velocidades, tres modos de funcionamiento y es de bajo consumo energético. Incluye temporizador programable de 1 a 8 horas y mando a distancia para mayor comodidad.

Con España inmersa en la segunda ola de calor del verano, el interés por los sistemas de ventilación se ha disparado.

Las altas temperaturas, que según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) volverán a superar los 40 grados en amplias zonas del país, junto con las noches tropicales que dificultan el descanso, han llevado a muchos consumidores a buscar alternativas asequibles para mantener sus hogares más frescos.

En este contexto, Aldi incorporará a su catálogo un nuevo ventilador esférico de la marca Ambiano que estará disponible en sus supermercados a partir del próximo 11 de julio por un precio de 39,99 euros, hasta agotar existencias.

Ventilador esférico. Aldi.

Este modelo destaca por su diseño compacto y por ofrecer un sistema de oscilación automática tanto en sentido horizontal como vertical, una característica que favorece una distribución más uniforme del aire en toda la estancia.

A diferencia de los ventiladores tradicionales, que únicamente giran de un lado a otro, este aparato mueve el flujo de aire en dos ejes, mejorando así la sensación de frescor en habitaciones de pequeño y mediano tamaño.

El ventilador funciona con un motor de 24 vatios de potencia, una cifra que lo sitúa entre los modelos de bajo consumo energético.

Esto permite utilizarlo durante varias horas al día con un gasto eléctrico reducido, una ventaja especialmente interesante durante los episodios de calor intenso, cuando estos dispositivos permanecen encendidos durante largos periodos.

Ventilador esférico. Aldi.

Entre sus prestaciones también incorpora ocho velocidades para adaptar la intensidad del aire a las necesidades de cada momento, así como tres modos de funcionamiento.

El modo normal mantiene un flujo constante, el modo natural alterna automáticamente la intensidad para simular una brisa más suave y variable, mientras que el modo descanso reduce progresivamente la velocidad para favorecer un ambiente más confortable durante la noche.

El aparato incluye además un temporizador programable de entre una y ocho horas, lo que permite establecer el tiempo de funcionamiento sin necesidad de apagarlo manualmente.

Asimismo, dispone de un mando a distancia desde el que pueden controlarse todas las funciones, facilitando su uso tanto desde el sofá como desde la cama.