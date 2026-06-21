Oler siempre bien ya no se trata de un lujo: estos son mis 5 perfumes favoritos que recomiendo en verano

Las claves

Las claves Generado con IA La autora comparte sus cinco perfumes favoritos para el verano, ideales para distintas ocasiones y presupuestos. Entre las opciones recomendadas destaca Como Tú Enciende de Mercadona, por su buena duración y precio económico. Yara Lattafa y Halloween son fragancias versátiles y asequibles, reconocidas por su aroma distintivo y cumplidos frecuentes. Idôle de Lancôme es la elección para eventos especiales, gracias a su elegancia y predominancia de la rosa, aunque es el más caro del listado.

Siempre he sido de las que piensan que un perfume dice mucho más de lo que parece. No es solo "oler bien", es transmitir nuestra personalidad, nuestros gustos y, en cierta forma, cómo queremos estar en el mundo ese día.

En mi caso, hay algo casi automático: despertarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar y echarme colonia según mi estado de ánimo. Y no os voy a engañar, que me recuerden siempre a primera hora de la mañana lo bien que huelo es uno de los mejores cumplidos que me pueden hacer.

Por eso he querido hacer una pequeña selección de cinco perfumes que uso muchísimo en esta época del año y que siempre termino recomendando.

1. Como Tú Enciende

En primer lugar, uno de los que más uso para el día a día es el Como Tú Enciende, que está a la venta en Mercadona por solo 7 euros.

Es, en mi opinión, uno de los perfumes con mejor relación calidad-precio, ya que es muy económico teniendo en cuenta que suele aguantar bastante bien durante todo el día.

Eau de parfum mujer Como Tú Enciende. Mercadona.

Su estructura olfativa se apoya en una salida afrutada, un corazón floral blanco y una base ligeramente ambarada, lo que le permite funcionar especialmente bien en verano.

Ese esquema —floral dulce con fondo ambarado y ligeramente gourmand— es precisamente el tipo de ADN que caracteriza a varios perfumes de Carolina Herrera, que suelen jugar con ese equilibrio entre lo femenino, lo dulce y lo sensual sin ser excesivamente pesado.

2. Yara Lattafa

En segundo lugar, uno de mis secretos mejor guardados es Yara, un perfume árabe disponible por menos de 20 euros en diferentes perfumerías, como es el caso de Druni, que lo vende por solo 17,95 euros/100 ML.

Es una fragancia construida sobre un acorde lactónico que aporta sensación de cremosidad, acompañado de flores blancas y un fondo dulce almizclado intenso.

Yara Lattafa. Druni.

De hecho, tal es la intensidad de este perfume que, desde que lo uso (hace un año) me han preguntado alrededor de 4-5 veces a ver cuál llevo.

Tal y como mencionaba anteriormente, es uno de los mejores cumplidos que me pueden hacer, teniendo en cuenta que es una colonia muy económica.

3. Halloween

También está Halloween, que para mí es un clásico que nunca falla. Es un perfume con un aire floral acuático muy limpio, con ese punto ligeramente empolvado que lo hace reconocible al instante.

Presenta una fragancia con notas florales como la violeta y un fondo almizclado suave, que le aporta esa sensación de "piel limpia" tan característica. En su evolución, suele empezar con una salida fresca y ligeramente verde, para después abrirse a un corazón floral más suave y transparente, donde predominan matices como la magnolia o la violeta.

Halloween Eau de Toilette. Primor.

Es de esos perfumes que no buscan llamar la atención de forma evidente, sino quedarse cerca de la piel y dejar una estela delicada pero muy reconocible.

En esta ocasión, podemos encontrarlo por solo 23 euros/100 ml tras un descuento del 72% en Primor.

4. Energetically New York

Asimismo, en este listado no podía faltar uno de los de Zara. Concretamente, el Energetically New York, un perfume de estética urbana y contemporánea, disponible por menos de 30 euros.

Su composición se basa en acordes aromáticos frescos con un fondo amaderado ligero, lo que le da un carácter funcional y versátil. Es una fragancia pensada para el uso diario en verano, especialmente en contextos urbanos como trabajo, desplazamientos o planes informales, donde se busca frescura sin excesiva complejidad.

Energetically New York. Zara.

En salida se percibe una frescura muy limpia, con ese punto aromático que recuerda a notas herbales suaves, mientras que en el fondo aparece una madera ligera que le aporta algo más de estructura sin hacerlo pesado.

Es precisamente esa facilidad de uso lo que lo convierte en un básico de verano. Es de los que te puedes poner a diario sin pensar demasiado, porque no cansa, no empalaga y encaja bien en casi cualquier situación cotidiana.

5. Idôle Lancôme

Y por último, no me puedo olvidar de mi perfume favorito para ocasiones especiales: Idôle de Lancôme.

Es un perfume floral moderno, muy limpio y elegante, que destaca por una construcción olfativa centrada en la rosa contemporánea como protagonista principal. Esta nota se combina con jazmín en el corazón, aportando luminosidad y feminidad, y descansa sobre un fondo almizclado muy suave.

Idole Lancome. Marvimundo.

Es el típico perfume que utilizo cuando quiero algo más especial: una cena, un evento o simplemente un día en el que me apetece sentirme un poco más arreglada. Es el más caro del listado, pero es el que transmite más sensación de "perfume cuidado", y eso, en ocasiones concretas, marca la diferencia.

El formato de 100 ml está disponible por 74,58 euros en Marvimundo tras un descuento del 54% sobre su precio original.