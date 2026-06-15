Acaba de llegar a Jysk el mueble aparador con cajones más elegante y versátil de la temporada: cuesta 225 euros

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Las claves Generado con IA Jysk ha lanzado el aparador Jungen, un mueble de 2 puertas y 3 cajones en color roble cálido, disponible por 225 euros tras un descuento del 25%. El diseño apuesta por la estética escandinava con líneas rectas, superficies limpias y ausencia casi total de elementos decorativos. Fabricado en HDF, MDF y aglomerado con acabado en melamina, el mueble es resistente al desgaste y fácil de mantener, además de contar con certificación FSC Mix. Ofrece gran capacidad de almacenamiento y organización, con sistemas de deslizamiento suave y cierre amortiguado en los cajones, e incorpora tiradores metálicos en zinc.

Pocos muebles resultan tan prácticos y funcionales como los aparadores, piezas capaces de resolver necesidades de almacenamiento mientras aportan presencia estética en salones y comedores.

En esa categoría se sitúa el aparador Jungen de JYSK, un modelo de 2 puertas y 3 cajones en color roble cálido que está disponible por solo 225 euros tras un descuento del 25% sobre su precio original.

Esta pieza apuesta por una estética escandinava depurada y por una organización interior pensada para guardar todo tipo de artículos.

Aparador Jungen.

El diseño se basa en líneas rectas, superficies limpias y una ausencia casi total de elementos ornamentales.

El acabado en roble cálido, aplicado mediante revestimiento de melamina, reproduce la apariencia de la madera natural y aporta una tonalidad uniforme que encaja con todo tipo de interiores actuales.

De hecho, esta combinación le permite integrarse tanto en ambientes minimalistas como en espacios más cálidos y domésticos.

En cuanto a sus dimensiones, el aparador presenta un ancho de 165 cm, una altura de 85 cm y una profundidad de 44 cm, unas medidas que lo colocan dentro del segmento de muebles de gran capacidad sin resultar excesivamente voluminoso en planta.

Aparador Jungen.

La estructura está fabricada a partir de tableros derivados de la madera, concretamente HDF, MDF y aglomerado, materiales habituales en mobiliario por su estabilidad y coste optimizado.

El acabado exterior en melamina mejora la resistencia al desgaste diario y simplifica su mantenimiento. Además, el producto cuenta con certificación FSC Mix, que garantiza el uso de materiales procedentes de fuentes controladas y responsables.

En el plano funcional, el mueble presenta dos puertas laterales con estantes interiores y tres cajones centrales. Esta distribución permite organizar de forma eficiente distintos tipos de objetos: desde vajilla o textiles de mayor volumen en los compartimentos cerrados hasta elementos pequeños o de uso frecuente en los cajones. Estos últimos incorporan sistemas de deslizamiento suave y cierre amortiguado, lo que mejora la experiencia de uso diario.

El diseño incluye además tiradores metálicos en zinc, que introducen un ligero contraste visual con el acabado en madera sin romper la coherencia estética del conjunto.