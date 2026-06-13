Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el nuevo aspirador 2 en 1: está disponible por 44,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza una nueva aspiradora inalámbrica 2 en 1 de SilverCrest por 44,99 euros, combinando funciones de escoba y de mano. El dispositivo ofrece hasta 34 minutos de autonomía en modo ECO y 22 minutos en modo de alta potencia, con carga completa en unas seis horas. Incluye iluminación LED en el cepillo, filtro EPA-10 para mejorar la calidad del aire y un depósito extraíble de 400 ml sin necesidad de bolsas. Su diseño ligero de 2,5 kg y nivel sonoro inferior a 78 decibelios facilitan el uso diario; la promoción es temporal hasta agotar existencias.

La limpieza del hogar es una de esas tareas que nunca terminan. Basta con pasar la aspiradora por el salón para descubrir que todavía quedan migas bajo el sofá, polvo acumulado en los rincones o pelos repartidos por toda la casa.

Y en una época en la que el tiempo se ha convertido en uno de los bienes más preciados, cada vez más consumidores buscan electrodomésticos que les permitan agilizar las labores del día a día sin esfuerzo.

Con esta tendencia en pleno crecimiento, Lidl ha incorporado a su catálogo una nueva aspiradora inalámbrica de la marca SilverCrest, un modelo 2 en 1 que presenta funciones de aspirador escoba y de mano, por 44,99 euros.

Aspiradora de mano y de escoba 18 V.

Uno de los principales atractivos de este modelo es su funcionamiento sin cables. Equipada con una batería de iones de litio de 18 voltios y 2.200 mAh, la aspiradora ofrece una autonomía máxima de hasta 34 minutos en modo ECO, una cifra suficiente para afrontar la limpieza habitual de una vivienda de tamaño medio.

No obstante, cuando se requiere una mayor capacidad de aspiración, el usuario puede activar el modo de alta potencia, que proporciona hasta 22 minutos de funcionamiento continuo. La carga completa de la batería se realiza en aproximadamente seis horas mediante la estación incluida.

Para mejorar los resultados de limpieza, SilverCrest ha incorporado iluminación LED en el cepillo principal.

Esta característica, cada vez más habitual en los modelos de nueva generación, permite detectar mejor el polvo, las pelusas y otras partículas que suelen pasar desapercibidas en zonas oscuras o debajo de los muebles.

La aspiradora, además, cuenta con un motor de 120 vatios y un depósito de suciedad extraíble con una capacidad aproximada de 400 mililitros. Al prescindir de bolsas desechables, el mantenimiento resulta más sencillo y económico, ya que el recipiente puede vaciarse de forma rápida una vez finalizada la limpieza.

Además, el aparato incorpora un filtro EPA-10 destinado a retener partículas finas y contribuir a una mejor calidad del aire durante el proceso de aspiración.

Aspiradora de mano y de escoba 18 V.

Otro aspecto destacable es su peso contenido, situado en torno a los 2,5 kilogramos, una característica que facilita el manejo diario y permite utilizar el dispositivo con mayor comodidad, especialmente cuando se emplea como aspirador de mano. A ello se suma un nivel sonoro inferior a 78 decibelios, una cifra moderada para este tipo de electrodomésticos.

El equipamiento se completa con un accesorio combinado para juntas y cepillo, pensado para limpiar espacios estrechos, esquinas o superficies delicadas. También incluye una estación de carga y el correspondiente adaptador de corriente, lo que permite almacenar el aparato de forma ordenada cuando no está en uso.

Disponible por 44,99 euros, la nueva aspiradora inalámbrica SilverCrest se presenta como una opción especialmente interesante para quienes desean simplificar las tareas de limpieza diarias sin realizar una gran inversión.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una promoción temporal, por lo que solo estará disponible hasta agotar existencias.