Acaba de llegar a Aldi la edición limitada más esperada para el Mundial 2026: precios desde tan solo 1,50 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi lanza una edición limitada de snacks y bebidas para celebrar el Mundial 2026, con precios desde 1,50 euros. Lay’s, Ruffles y Doritos presentan sabores inspirados en la gastronomía internacional, como Queso Curado, Asado Argentino y Taco Estilo Mexicano. La colección incluye propuestas como Lay’s Chorizo Asado y Lay’s Bangers & Mash estilo inglés, ampliando la variedad global. La promoción se completa con fideos XXL de Yatekomo y un sorteo de premios, incluyendo conocer al futbolista Marc Cucurella, además del lanzamiento de un nuevo té frío Lipton.

La cuenta atrás para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya se nota más allá del fútbol.

También empieza a vivirse en los supermercados, donde las marcas buscan conectar con los consumidores a través de experiencias vinculadas a la cultura del torneo.

En este contexto, Lays ha lanzado una nueva gama de ediciones limitadas inspiradas en sabores internacionales, pensadas para acompañar el ambiente mundialista con productos accesibles y de fuerte identidad gastronómica.

Edición limitada snacks.

La propuesta gira en torno a snacks que reinterpretan sabores icónicos de distintos países participantes, con un enfoque claro: convertir el picoteo en una experiencia de viaje culinario.

Entre las referencias más destacadas se encuentra el queso curado en versión de patatas Lay’s sabor Queso Curado, un perfil intenso y clásico que evoca tradiciones lácteas europeas.

A este se suma Ruffles sabor Asado Argentino, inspirado en uno de los grandes símbolos culturales de Argentina, el asado, con un perfil ahumado y carnoso muy reconocible.

También destaca Doritos sabor Taco Estilo Mexicano, una versión especiada y contundente que traslada directamente a la gastronomía callejera de México. Todas ellas disponibles en la cadena alemana por solo 1,50 euros.

Asimismo, la colección se completa con otras dos propuestas de carácter internacional que refuerzan el concepto global de la campaña. Por un lado, Lay’s sabor Chorizo Asado, que pone el foco en el perfil ahumado y especiado característico de la gastronomía ibérica y portuguesa.

Por otro, Lay’s sabor Bangers & Mash estilo inglés, una reinterpretación de uno de los platos más tradicionales del Reino Unido, adaptado al formato snack con notas de carne y puré.

Fideos instantáneos.

Además de los snacks, Aldi ha ampliado su propuesta con productos complementarios como los fideos instantáneos sabor ternera XXL y sabor pollo XXL, que se enmarcan dentro de una promoción especial vinculada a la marca Yatekomo.

Esta acción promocional permite a los consumidores participar en el sorteo de experiencias y premios, entre ellos la posibilidad de conocer al futbolista Marc Cucurella, además de otros incentivos asociados a la campaña, como un viaje, camisetas y/o un balón firmado.

En paralelo, también destacan novedades en el segmento de bebidas con el lanzamiento del té frío de naranja y mango de Lipton, una combinación pensada para refrescar y ampliar la oferta de sabores frutales en un contexto de consumo más social y estacional.