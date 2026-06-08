Se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la nueva barbacoa portátil: está disponible por solo 23,95 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Action ha lanzado una barbacoa portátil de carbón desde el 3 de junio por solo 23,95 euros, dentro de su línea estacional de productos de exterior. La barbacoa está diseñada para reuniones informales, con ruedas para facilitar su movilidad, rejilla resistente al calor, tapa y espacio suficiente para cocinar para varias personas. La oferta es de disponibilidad limitada y solo se puede adquirir en tiendas físicas hasta agotar existencias. Action también ha incorporado otros productos de bajo coste para el verano, como un ventilador de techo con luz y un aire acondicionado económico.

Action ha puesto a la venta desde el pasado 3 de junio una barbacoa de carbón dentro de su línea estacional de productos de exterior, una categoría habitual en su calendario de ofertas de primavera y verano.

La cadena mantiene así su estrategia recurrente de introducir artículos de uso doméstico vinculados al buen tiempo en formato promocional, con disponibilidad limitada y venta exclusiva en tienda física hasta fin de existencias.

El producto está disponible por solo 23,95 euros, un coste que refuerza su enfoque claramente orientado al consumo de bajo coste.

Barbacoa con ruedas Big Jeff.

Se trata de un producto pensado para usuarios que buscan una solución sencilla para reuniones informales, uso esporádico en terrazas, patios o espacios exteriores, y que no requieren características avanzadas propias de modelos de mayor gama.

Además, su estructura incorpora ruedas, un elemento clave para mejorar su movilidad.

Pero eso no es todo, también incluye una rejilla, pensada para resistir el calor y facilitar la limpieza, así como una tapa para el cocinado de cualquier alimento.

Otro aspecto a destacar es que su superficie de cocción ofrece espacio suficiente para preparar hamburguesas, carnes, verduras, pescados o salchichas para varias personas, convirtiéndose en una alternativa ideal para encuentros informales al aire libre.

Barbacoa con ruedas Big Jeff.

Asimismo, otro de los puntos fuertes de este modelo es su precio. Disponible en las promociones semanales por solo 23,95 euros, se posiciona como una de las opciones más asequibles dentro de la categoría de barbacoas portátiles.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, como suele ocurrir con las promociones de Action, la disponibilidad es limitada ya que la superficie no incluye este artículo dentro de su surtido permanente, sino que lo lanza como parte de una campaña concreta.

Otras novedades

No obstante, la barbacoa con ruedas no es la única novedad que ha sorprendido en las últimas semanas a los amantes del verano.

Entre sus últimas incorporaciones destacan un ventilador de techo con luz integrada por 27,95 euros y un aire acondicionado por menos de 150 euros.

Estas novedades responden a la demanda creciente de equipamiento doméstico económico, especialmente en plena temporada de altas temperaturas, donde la cadena apuesta por dispositivos prácticos.