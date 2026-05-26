Silvana Mauro, directiva de Jysk: "España contempla la apertura de 75 nuevas tiendas y más de 750 puestos de trabajo"

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk planea abrir 75 nuevas tiendas en España hasta 2028 y crear más de 750 empleos directos. La compañía apuesta por expandirse en grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona, con un nuevo modelo de tiendas a pie de calle. Jysk ha multiplicado por seis sus ventas y cuadruplicado su plantilla en España y Portugal en los últimos seis años. La inversión total prevista para el plan de expansión supera los 37,5 millones de euros, consolidando a España como el tercer país con más tiendas de la marca.

Con casi 200 tiendas en España y un ambicioso plan de crecimiento, Jysk se ha consolidado como uno de los actores más dinámicos del retail del hogar.

De hecho, la compañía danesa, especializada en descanso, mobiliario y decoración de inspiración escandinava, prevé abrir 75 nuevas tiendas y reforzar su presencia en grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona.

En este contexto de expansión, la comunicación se ha convertido en una palanca estratégica para acompañar el crecimiento, reforzar la cultura corporativa y consolidar el posicionamiento de marca. Al frente de esta área en España y Portugal se encuentra Silvana Mauro, profesional con más de dos décadas de experiencia en comunicación corporativa y retail.

Silvana Mauro, Directora de Comunicación en Jysk.

"Hoy, la comunicación no puede quedarse solo en el producto. Los clientes buscan identificarse con la marca, entender qué hay detrás y sentirse parte de una propuesta que va más allá de lo puramente comercial", comienza explicando Mauro en conversación con EL ESPAÑOL.

Licenciada en Relaciones Públicas y con un Máster en Comunicación Corporativa, la directiva ha desarrollado gran parte de su carrera en compañías como Decathlon, Carrefour o Bouygues Immobilier.

Dentro de Jysk, Mauro lidera tanto la comunicación interna como la externa en España y Portugal, en un entorno donde la función de comunicación trabaja de forma transversal con áreas como Recursos Humanos, retail, logística o B2B.

"Lo más estratégico de mi trabajo es conectar la visión y la toma de decisiones desde la dirección con la realidad operativa del día a día, especialmente en tiendas", señala.

"Hace casi tres años asumí la responsabilidad de la Comunicación en JYSK en España y Portugal" Silvana Mauro, Directora de Comunicación de Jysk en España y Portugal

Para ello, Silvana insiste en que la comunicación debe estar "bien anclada" a lo que sucede realmente dentro de la organización, especialmente en una compañía que ha multiplicado exponencialmente su tamaño en los últimos años.

De hecho, la evolución de Jysk en España y Portugal refleja ese crecimiento acelerado.

Según explica Mauro, en los últimos seis años la compañía ha multiplicado por seis sus ventas, ha triplicado su red de establecimientos y ha cuadruplicado el número de empleados.

"La expansión forma parte del ADN de Jysk", afirma. Tal y como corrobora, la compañía actualmente supera las 3.600 tiendas en 50 países y está a punto de alcanzar las 200 tiendas en el mercado español.

Interior de una de las tiendas de Jysk.

Sin embargo, uno de los movimientos más relevantes de la compañía está por venir. Concretamente se trata del desembarco en locales a pie de calle en Madrid y Barcelona, un cambio estratégico respecto a su modelo tradicional basado en parques comerciales y ciudades medianas.

Según Mauro, esta decisión responde tanto a la evolución del consumidor como al nuevo plan internacional de crecimiento de la compañía.

"Queremos sumar nuevos puntos de contacto y venta en entornos urbanos de alta afluencia, adaptándonos a unos hábitos de consumo cada vez más orientados a la proximidad, la comodidad y la omnicanalidad", explica.

La directiva, además, reconoce que el nuevo formato supone retos logísticos y operativos relevantes, aunque considera que también abre una oportunidad para incrementar la notoriedad de la marca y acercar aún más la propuesta de valor de Jysk al consumidor urbano.

"Los resultados reflejan la excelente acogida que ha tenido nuestra propuesta entre los consumidores" Silvana Mauro, Directora de Comunicación de Jysk en España y Portugal

Más allá del crecimiento comercial, la comunicación interna ocupa un lugar central dentro de la estrategia de la compañía. Los principales ejes pasan por reforzar la cultura corporativa, el liderazgo y el orgullo de pertenencia entre los equipos.

"Trabajamos de forma constante para reforzar ese vínculo emocional con la compañía, impulsando una cultura en la que las personas se sientan implicadas, motivadas y parte activa del éxito de Jysk", apunta.

Pese al actual contexto económico, Jysk mantiene una apuesta decidida por España. De hecho, la compañía ha anunciado una inversión de 37,5 millones de euros para abrir 75 nuevas tiendas hasta 2028 y generar más de 750 puestos de trabajo directos.

Para Mauro, esta confianza responde a la consolidación de la marca desde su llegada al mercado español en 2009 y al buen comportamiento del negocio durante los últimos años. "España es actualmente el tercer país con mayor número de tiendas del grupo a nivel mundial", concluye.