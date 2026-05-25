Decathlon crea una nueva necesidad entre sus clientes: vende las nuevas sandalias Skechers por solo 38,99 euros

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Las claves Generado con IA Decathlon comercializa las nuevas sandalias Skechers Go Walk Flex por 38,99 euros, rebajadas de su precio original de casi 60 euros. El modelo destaca por su comodidad, gracias a la plantilla Goga Mat y la tecnología de amortiguación ligera ULTRA GO. Estas sandalias presentan diseño deportivo y minimalista, con tiras ajustables y materiales ligeros y transpirables. Disponibles en varios colores y tallas del 36 al 42, se adaptan a diferentes estilos y necesidades de los usuarios.

Cuando se habla de calzado, la comodidad y el respeto por el pie son aspectos no negociables. En los últimos años, el consumidor ha ido tomando una mayor conciencia sobre la importancia del bienestar y la ergonomía, por encima de las tendencias pasajeras, especialmente en lo que respecta al calzado de uso diario.

En este contexto, las sandalias deportivas han dejado de ser una opción exclusivamente funcional para convertirse también en un complemento de moda versátil y cada vez más demandado.

Un ejemplo de ello son las Skechers Go Walk Flex que comercializa Decathlon por menos de 40 euros, un modelo pensado para quienes buscan ligereza, confort y diseño en un mismo producto.

Sandalias de mujer, Skechers Go Walk.

Estas sandalias destacan por una estética deportiva y minimalista que encaja fácilmente con looks informales y veraniegos. El modelo presenta un diseño abierto con varias tiras ajustables mediante cierre adherente, lo que permite adaptar el calzado al pie de forma cómoda y segura.

La estructura, además, está fabricada con materiales textiles y sintéticos ligeros, favoreciendo la transpiración durante los meses de más calor y aportando una sensación de frescura durante todo el día.

Uno de los principales atractivos de este modelo es su apuesta por la comodidad. Incorporan la reconocida plantilla Goga Mat, desarrollada por la firma estadounidense de calzado Skechers para ofrecer una pisada más acolchada y ergonómica.

A ello se suma la tecnología ULTRA GO, un sistema de amortiguación ligera que reduce el impacto al caminar y proporciona mayor sensación de suavidad en cada paso.

Sandalias de mujer, Skechers Go Walk.

En cuanto a colores, Decathlon vende este modelo en un tono beige neutro, un acabado básico y elegante que facilita la combinación con todo tipo de prendas. No obstante, también puede encontrarse en otras variantes cromáticas como negro, azul marino, rosa o marrón, dependiendo de la disponibilidad.

Asimismo, el abanico de tallas disponible abarca desde la 36 hasta la 42, ofreciendo una adaptación amplia a distintos perfiles de pie. Además, gracias a las correas regulables, el ajuste resulta más personalizado y cómodo.

Otro de los aspectos que explica el interés que han despertado estas Skechers es su precio. Actualmente, Decathlon ofrece este modelo rebajado hasta los 38,99 euros, frente a los casi 60 euros de su precio original.