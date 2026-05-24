Parfois lanza las sandalias de piel más elegantes, estilosas y cómodas de la primavera: están disponibles por solo 45,99 euros

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Las claves Generado con IA Parfois ha lanzado un nuevo modelo de sandalias planas fabricadas en piel con un diseño minimalista y atemporal. Este calzado presenta un estilo gladiador, que se ajusta al tobillo con hebillas, y está disponible en color granate. Se venden en la web oficial de la firma por 45,99 euros y se pueden encontrar en un amplio abanico de tallas, desde la 36 hasta la 41.

Con la llegada del buen tiempo, el calzado cómodo y fresco se convierte en un imprescindible del armario femenino.

En esta línea, Parfois presenta su modelo sandalia plana, una propuesta minimalista pero con carácter que presenta un diseño atemporal en piel.

Este modelo, actualmente a la venta en la web oficial de la firma por solo 45,99 euros, está disponible en hasta seis tallas diferentes, lo que lo convierte en una opción accesible y funcional para el día a día.

Sandalias planas. Ref. 246142

La sandalia básica de la firma de moda se caracteriza por un diseño plano, cómodo y sencillo. Presenta, además, un estilo gladiador que se ajusta al tobillo con hebillas.

No obstante, lo que realmente distingue a este modelo es su tejido de piel disponible en color granate, ideal tanto para looks más sofisticados o de noche, así como para estilismos del día a día.

Además, el estilo minimalista de estas sandalias permite integrarlas con facilidad en una gran variedad de conjuntos.

Desde vestidos vaporosos de lino, hasta pantalones rectos, bermudas o incluso faldas midi, este calzado plano es el aliado perfecto para jornadas calurosas en las que se busca elegancia sin renunciar a la comodidad.

Sandalias planas. Ref. 246142

Otro aspecto a tener en cuenta es su amplio tallaje disponible, ya que está disponible desde la 36 hasta la 41, siguiendo la talla europea estándar.

No se especifica que el tallaje sea más grande o pequeño de lo habitual, por lo que se recomienda adquirir la talla habitual de cada usuaria.

Asimismo, su diseño sencillo y abierto con la separación para el dedo gordo permite una gran adaptabilidad al pie, ideal para quienes buscan un calzado fresco sin renunciar a sujeción.

Pero eso no es lo mejor de todo, Parfois vende estas sandalias por solo 45,99 euros, un precio realmente accesible teniendo en cuenta que están fabricadas con piel de vacuno.