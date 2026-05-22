Bad Bunny ha llegado a Zara y estas son nuestras prendas favoritas: precios, cómo comprarlas y últimas tallas

Las claves

Las claves Generado con IA Bad Bunny lanza una colección cápsula con Zara compuesta por unas 150 prendas y accesorios con inspiración caribeña y estética streetwear noventera. Las piezas destacan por su enfoque unisex, siluetas oversize y tejidos ligeros, siguiendo algunos de los looks más icónicos del artista. Entre las prendas más buscadas están la blazer cropped fit con raya diplomática, la camisa de cuadros en mezcla de lino y algodón, y la camisa relaxed fit con parches. El bolso de hombro, disponible en cuatro colores y con diseño texturizado, es uno de los accesorios estrella y más asequibles de la colección.

La fiebre por la nueva colección de Bad Bunny junto a Zara ya es una realidad. Bajo el nombre de Benito Antonio, el artista puertorriqueño ha lanzado una cápsula de alrededor de 150 prendas y accesorios inspirados en la estética caribeña, los códigos oversize y el streetwear noventero.

La colección, que se puso a la venta esta semana tanto online como en tiendas seleccionadas, ha generado tal demanda que varias piezas ya figuran como agotadas.

La propuesta mezcla sastrería relajada, tejidos ligeros, cuadros, rayas diplomáticas, colores vibrantes y accesorios de aire artesanal. Todo ello con un enfoque unisex y siluetas amplias que recuerdan a algunos de los looks más icónicos del cantante durante su última gira.

Así pues, y ante el éxito inmediato del lanzamiento, la colección se ha convertido en uno de los fenómenos de moda más comentados de la temporada.

Desde EL ESPAÑOL hemos seleccionado algunas de las prendas más destacadas de la colección online, aquellas que mejor representan el imaginario estético de Bad Bunny y que ya se encuentran entre las más buscadas.

Blazer cropped fit traje. Ref. Marino1010/749/401

Una de las piezas más potentes de la colección es la blazer cropped fit de traje con raya diplomática, disponible por 129 euros. El diseño apuesta por una silueta corta y estructurada, muy en línea con la tendencia tailoring relajado que domina esta temporada.

Disponible en un tono marino oscuro, combina perfectamente con pantalones anchos o denim oversize. Además, está a la venta desde la talla 46 hasta la 54, aunque algunas medidas ya están agotadas.

Colección Bad Bunny.

Otra de las piezas imprescindibles es la camisa de cuadros confeccionada en mezcla de algodón y lino (disponible por 39,95 euros). El tejido ligero la convierte en una opción perfecta para los meses de calor, mientras que el estampado de cuadros mantiene esa estética relajada y nostálgica tan presente en toda la cápsula.

Combina los tonos rosas y blancos, fáciles de combinar tanto con bermudas como con pantalones fluidos. Además, el fit amplio sigue la línea oversize que define prácticamente toda la colección.

Colección Bad Bunny.

No obstante, la auténtica protagonista de la colección es probablemente la camisa cuadros parches dtmf, una camisa relaxed fit en azul y blanco con parches de contraste inspirados en el universo visual de DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

La prenda está confeccionada en mezcla de algodón y poliéster, incorpora cuello solapa y manga larga con cierre de botones. Además, está disponible en dos tonos diferentes y desde la XS hasta la XL.

Y por último, entre los accesorios de la colección destaca el bolso de hombro, una pieza que encaja perfectamente con el espíritu y estilo del artista.

Con un diseño de cuadros finos y formato amplio, funciona tanto para looks urbanos como para estilismos de más arreglados.

Los cuatro tonos disponibles y el acabado texturizado recuerdan a elementos tradicionales del Caribe reinterpretados desde una óptica contemporánea.

Este es, sin lugar a dudas, uno de los accesorios más fáciles de incorporar al armario diario y, además, uno de los más accesibles dentro de la cápsula, ya que está disponible por solo 25,95 euros.