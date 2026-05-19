Llega a Lidl el mueble para baño con un cajón y dos puertas más elegante y versátil: está disponible por solo 69,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza un mueble de baño con un cajón y dos puertas, de diseño moderno y color blanco, por solo 69,99 euros. El mueble destaca por su acabado en roble Artisan y frentes de alto brillo, aportando luminosidad y amplitud visual al baño. Incluye abertura para el sifón, cajón de deslizamiento suave, patas regulables y tiradores metálicos, ideal para baños pequeños o medianos. Fabricado con resina de melamina resistente a la humedad, facilita la limpieza y ofrece funcionalidad y estética premium a bajo coste.

No hay duda. El baño es uno de los espacios de la casa que más olvidados tenemos cuando hablamos de decoración. Mientras invertimos tiempo y dinero en renovar el salón, la cocina o el dormitorio, esta estancia suele quedar relegada a un simple lugar funcional.

Sin embargo, cada vez más familias apuestan por convertir el baño en un espacio elegante, cálido y bien aprovechado. Y ahí es donde Lidl ha vuelto a sorprender con uno de esos muebles que parece sacado de una revista de diseño de interiores.

Concretamente se trata de una pieza de lavabo con un diseño moderno y un elegante color blanco, disponible por menos de 70 euros.

Mueble bajo lavabo.

Este mueble destaca especialmente por su acabado roble Artisan y frentes blancos de alto brillo, una combinación que encaja perfectamente con las tendencias actuales de interiorismo. El resultado es un baño mucho más luminoso, limpio y visualmente amplio sin necesidad de realizar una reforma completa.

Además del diseño, uno de sus puntos fuertes es la funcionalidad. Cuenta con abertura para sifón compatible con la mayoría de lavabos estándar, un práctico cajón de deslizamiento suave y espacio de almacenaje suficiente para mantener el baño ordenado y despejado.

Otro detalle importante es su resistencia. Lidl asegura que el mueble incorpora revestimiento de resina de melamina, un material pensado para soportar mejor la humedad y facilitar la limpieza diaria, algo fundamental en cualquier cuarto de baño.

También incluye patas regulables en altura y tiradores metálicos que refuerzan esa sensación de mueble premium todoterreno.

Mueble bajo lavabo.

Con unas medidas aproximadas de 65,8 x 57,8 x 35,5 centímetros, este modelo resulta ideal para baños pequeños o medianos donde cada centímetro cuenta.

Además, otro aspecto que no podemos dejar pasar es su precio. Actualmente, la cadena alemana vende esta pieza para el lavabo por solo 69,99 euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que desde la página web de Lidl informan que, "debido a la alta demanda, quedan pocas unidades".

Porque renovar un baño ya no implica gastar cientos de euros: a veces basta con cambiar el mueble del lavabo para transformar por completo la sensación de la estancia.

Lo más llamativo es que Lidl ha conseguido democratizar una tendencia decorativa que normalmente asociamos a tiendas especializadas mucho más caras.