Hoy, 18 de mayo, llega a Zara la blusa más elegante y versátil de la primavera: cuello solapa, manga sisa y cierre con botones

Las claves

Las claves Generado con IA Zara lanza una blusa de lino con cuello solapa, manga sisa y cierre frontal con botones, ideal para la primavera y verano. La camisa destaca por su diseño limpio, corte amplio y caída suave, ofreciendo comodidad y estilo por menos de 26 euros. El lino es protagonista por su frescura, transpirabilidad y estética natural, alineándose con la tendencia quiet luxury. Otra novedad de Zara es un mono de lunares con escote palabra de honor y detalle peplum, disponible por 45,95 euros.

Cuando pensamos en el armario perfecto para el verano, hay una prenda que inevitablemente vuelve cada temporada: la camisa de lino.

Fresca, ligera y versátil, se ha convertido en un básico imprescindible tanto en las pasarelas como en el street style.

Zara, una de las firmas que mejor interpreta las tendencias contemporáneas a precios accesibles, vuelve a apostar por este tejido natural con su nueva “camisa manga sisa con lino”, una pieza que resume la estética relajada de esta temporada; y lo mejor de todo, por menos de 26 euros.

Camisa manga sisa. Ref. 7969/051/400

La propuesta de la firma de Inditex destaca por una silueta limpia y funcional. La camisa presenta cuello solapa, diseño sin mangas y cierre frontal con botones, elementos clásicos reinterpretados bajo una línea más fluida y cómoda.

Además, el corte amplio y la caída suave responden a la creciente demanda de prendas pensadas para el confort diario sin renunciar al estilo.

El lino , por su parte, se ha consolidado como uno de los materiales estrella de la temporada primavera-verano por varias razones.

Su capacidad de transpiración, su textura natural y su estética ligeramente arrugada encajan con la tendencia conocida como quiet luxury, basada en prendas discretas, elegantes y atemporales.

Camisa manga sisa. Ref. 7969/051/400

La camisa manga sisa con lino encaja perfectamente dentro de esa estética mediterránea y relajada que domina las tendencias de este verano.

Puede combinarse con pantalones amplios del mismo tejido, denim recto, bermudas o incluso faldas satinadas, funcionando tanto en looks informales como en estilismos más sofisticados.

Más allá del diseño, esta pieza también refleja cómo Zara continúa ejerciendo como uno de los grandes termómetros de la industria.

La firma española mantiene su capacidad para adaptar rápidamente las tendencias globales al consumo masivo, acercando estéticas vistas en firmas premium a un público mucho más amplio.

Otras novedades

No obstante, la blusa de lino que vende Zara no ha sido la única prenda que ha destacado de la colección primaveral de la firma de moda.

De hecho, hace escasos días hablábamos de una de las novedades más llamativas: el mono de lunares con escote de palabra de honor.

La prenda presenta un detalle peplum en la cintura y pantalón largo con bajo evasé, un corte que aporta movimiento y alarga visualmente la silueta.

Además, incorpora cierre trasero mediante cremallera oculta en costura, reforzando ese acabado limpio y refinado que caracteriza a las colecciones más elegantes de la marca.

Disponible en color negro con lunares blancos, el mono tiene un precio de 45,95 euros y está confeccionado principalmente en poliéster, con forro interior de viscosa.