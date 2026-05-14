La cerveza entra en la era del bienestar: llega la primera cerveza probiótica del mundo, sin alcohol y sin azúcar

Ambar vuelve a cuestionar los límites de una bebida icónica con la primera cerveza con probióticos del mundo, que combina 0,0 alcohol y 0 azúcar.

Las claves

Las claves Generado con IA Ambar lanza la primera cerveza probiótica del mundo, sin alcohol y sin azúcar, con 1.000 millones de probióticos activos por botella. La nueva Ambar Triple Zero Probiótica busca unir el disfrute cervecero con el cuidado de la microbiota, manteniendo el sabor tradicional de la cerveza. La bebida utiliza la cepa Bacillus subtilis HU58® en forma de esporas, que resiste el paso por el estómago y favorece la llegada de probióticos al intestino. El lanzamiento se produce en un contexto de creciente interés por el consumo saludable y el segmento de cervezas sin alcohol, que ya representa el 14% del mercado en España.

El cuidado de la microbiota, hasta hace poco vinculado a suplementos o alimentos funcionales, empieza a aparecer en nuevos escenarios. Cada vez más personas buscan opciones que encajen con un estilo de vida saludable sin renunciar a lo social. Y en ese cruce entre placer y salud ha aparecido una innovación inesperada: la primera cerveza probiótica del mundo.

La cervecera zaragozana Ambar ha lanzado Ambar Triple Zero Probiótica, una propuesta que combina tres elementos poco habituales en una misma bebida: 0,0 alcohol, 0 azúcar y 1.000 millones de probióticos activos. La cerveza ya está en puntos de venta habituales y también en el ecommerce de ambar.com.

Ambar Triple Zero Probiótica.

El lanzamiento de esta bebida conecta dos universos que hasta ahora avanzaban por separado: el disfrute cervecero y el interés por la microbiota. Todo ello sin renunciar a la experiencia cervecera, porque como resume Antonio Fumanal, maestro cervecero y responsable de I+D de Ambar: “Si no sabe a cerveza, no es cerveza. Ese era el límite”.

La innovación real, sin embargo, no está únicamente en reunir varias tendencias en un mismo producto, sino en hacer que esa combinación funcione sin perder la esencia de una bebida icónica.

El reto: que siga sabiendo a cerveza

El desafío iba más allá de la funcionalidad de la bebida. El objetivo era mantener el sabor, el cuerpo y el aroma propios de una cerveza. Para lograrlo, se ha partido del proceso de elaboración de Ambar Triple Zero Tostada, basado en fermentaciones completas en las que todos los azúcares del mosto se transforman en alcohol.

Posteriormente, el alcohol se elimina mediante un sistema a alto vacío y baja temperatura que permite preservar las características organolépticas.

El resultado es una base sin azúcares residuales sobre la que se han incorporado los probióticos, procedentes de la cepa Bacillus subtilis HU58®, desarrollada por NOVONESIS, una multinacional europea de biotecnología.

Para que un probiótico sea eficaz, debe sobrevivir al paso por el estómago -un entorno hostil por su acidez, lo que reduce la supervivencia de muchas bacterias probióticas- y llegar al intestino, donde encuentran condiciones más favorables para hacer su trabajo interactuando con la microbiota.

La cepa utilizada en Ambar Triple Zero Probiótica se encuentra en forma de esporas, una estructura natural que le permite resistir mejor el paso por el estómago. Además, la ausencia de azúcares en la bebida contribuye a mantener la estabilidad de los probióticos para que lleguen en condiciones óptimas a su destino.

Nuevos hábitos de consumo

La microbiota, entre muchas otras cosas, ha dejado de ser un concepto desconocido para formar parte habitual de la conversación, reflejando un cambio más profundo en la forma de entender la salud.

La nueva cerveza de Ambar tiene 1.000 millones de probióticos activos.

En paralelo, el consumo sin alcohol se ha consolidado como una elección consciente para millones de personas. En España, este segmento representa ya el 14% del consumo cervecero y sigue creciendo, impulsado por quienes quieren seguir disfrutando sin renunciar a la experiencia social.

Para Ambar, esta tendencia no es nueva. De hecho, la cervecera fue pionera en 1976 al lanzar la primera cerveza sin alcohol en nuestro país; en 2011 desarrolló una sin alcohol y sin gluten, y en 2022 introdujo la Triple Zero, una versión 0,0 y 0 azúcar.

En 2026, “volvemos a cuestionar los límites de la cerveza”, asegura Sergi Martínez, director de Marketing de Grupo Agora, al que pertenece Ambar. La nueva cerveza probiótica se presenta como un paso coherente dentro de la trayectoria de la marca, en un momento además simbólico: el 50 aniversario de aquella primera Ambar Sin que abrió camino a toda una categoría.

Más allá de la novedad, este lanzamiento evidencia que los límites entre ocio y bienestar empiezan a desdibujarse. Dos ámbitos que tradicionalmente se percibían como opuestos, hoy se reconcilian en nuevas propuestas de consumo. Y la cerveza, uno de los grandes iconos de la vida social, no es ajena a esta evolución.

"La cerveza entra en la era del bienestar: llega la primera cerveza probiótica del mundo, sin alcohol y sin azúcar", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Ambar.