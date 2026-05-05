Manuel León, artista y pintor sevillano, lanza una de las colecciones más especiales: "Está cargada de significado"

Las claves

Las claves Generado con IA Manuel León, artista sevillano y conocido como el "pintor fetiche" de Sergio Ramos, lanza una colección cápsula de joyería para Schweppes inspirada en el patio andaluz. La colección, llamada Naranja Sol de Patio, destaca la identidad andaluza y la conexión con la cultura mediterránea y la innovación de Schweppes. Las piezas incluyen pendientes con forma de hoja de naranjo, con dos caras que simbolizan el uso integral de la fruta, y un collar inspirado en el árbol de las Hespérides y los patios del sur. Los diseños rinden homenaje tanto a la materia prima del refresco como a la mitología griega, fusionando elementos populares y simbólicos de Andalucía.

Todos tenemos un lugar que nos conecta con nuestras raíces. Para el aclamado artista sevillano Manuel León, ese espacio es el clásico patio andaluz.

La imagen cotidiana de los naranjos iluminados por el sol del atardecer ha sido el punto de partida de su último proyecto: Naranja Sol de Patio, una exclusiva colección cápsula de joyería diseñada para Schweppes, el único refresco en España elaborado con naranjas enteras.

Esta colaboración, que une el arte contemporáneo, la cultura mediterránea y la innovación de la icónica marca de bebidas, fue presentada en el exclusivo escenario del Mutua Madrid Open.

Manuel León. Cedida.

Para entender por qué un artista plástico con proyección internacional —y conocido mediáticamente por ser el "pintor fetiche" de figuras como Sergio Ramos— acaba diseñando joyas, hay que remontarse a una anécdota muy personal.

El origen de esta faceta se sitúa precisamente en la boda del futbolista con la presentadora Pilar Rubio. La mujer de Manuel León, la fotógrafa Celia Macías, acudió al evento con un vestido negro.

Para romper la sobriedad del estilismo y aportarle luz, le pidió a su marido que le diseñara unos pendientes especiales y muy coloridos. Aquel gesto de cariño se convirtió en el punto de partida de Pendiente de ti, su propia firma de joyería de autor.

Desde entonces, León defiende la idea de que diseñar joyas es una forma de "llevar un cuadro colgado", sacando el arte de las galerías para acercarlo al cuerpo.

Cuadro Manuel León.

Esa misma filosofía de trasladar el arte a lo físico es la que ha aplicado a su colaboración con Schweppes. Más allá del diseño, la conexión real entre el artista y la marca reside en la reivindicación de lo local.

Al igual que León proyecta la identidad andaluza hacia el exterior, Schweppes Naranja destaca por una formulación única en el mercado: es el único refresco en España que se elabora con la naranja entera.

La colección Naranja Sol de Patio refleja este respeto por la materia prima a través de dos piezas cargadas de simbolismo, que mezclan la cultura popular con la mitología griega del Jardín de las Hespérides.

Por un lado, los pendientes con forma de hoja de naranjo están diseñados con dos caras para representar el uso integral de la fruta, mostrando en el anverso la naranja cerrada y en el reverso, abierta.

Estas piezas cuentan, además, con pequeños puntos de color que rinden homenaje a la persistente burbuja de Schweppes, el elemento que estructura y potencia los aromas del refresco.

Por otro lado, la colección se completa con un collar corbata articulado, concebido como una reinterpretación del árbol de las Hespérides.

Entre sus formas orgánicas, que simulan hojas y flores de azahar, la pieza esconde un sutil guiño visual a los patios del sur: una figura híbrida que mezcla a Ladón, el dragón mitológico que custodiaba el jardín, con una salamanquesa tradicional.