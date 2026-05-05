Carrefour lanza el banco con almacenamiento más elegante y barato de la primavera: está disponible por 68,99 euros
Se trata de un baúl con asiento y almacenamiento para guardar todo tipo de ropa, así como complementos e incluso calzado.
Carrefour lanza un banco con almacenamiento elegante y funcional, disponible solo online por 68,99 euros.
El banco combina asiento cómodo con cojín de poliéster gris oscuro y espacio interno para guardar calzado, mantas o accesorios.
Sus dimensiones compactas (62x42x46 cm) lo hacen ideal para espacios pequeños y soporta hasta 110 kg de peso.
El sistema de apertura con bisagras permite acceder al almacenaje fácilmente, facilitando la organización en distintas zonas del hogar.
Pocas tendencias han calado tanto en los últimos años como la de los bancos con almacenaje incorporado. Y no es ninguna casualidad.
Vivimos en una realidad en la que la mayoría de familias se ven obligadas a convivir en espacios cada vez más pequeños, donde cada mueble debe cumplir una función eficiente y práctica.
Por este mismo motivo, soluciones híbridas como el banco con almacenamiento que vende Carrefour ha pasado de ser una opción secundaria a convertirse en un elemento clave dentro del mobiliario doméstico.
Lejos de limitarse a una función decorativa, este modelo responde a una lógica claramente funcional: ofrecer un asiento cómodo mientras integra un espacio de almacenaje discreto y accesible.
Además, el asiento incorpora un cojín acolchado con espuma, tapizado en tejido de poliéster en color gris oscuro. Este detalle mejora notablemente la comodidad frente a superficies rígidas y, al tratarse de tela, ofrece una mayor transpirabilidad en comparación con otros acabados sintéticos.
Esta doble utilidad permite reducir la necesidad de incorporar otros muebles auxiliares, optimizando tanto el espacio disponible como la organización del hogar. No se trata únicamente de guardar cosas, sino de hacerlo de forma ordenada, rápida y visualmente limpia.
En términos de dimensiones, este banco presenta unas medidas de 62x42x46 cm, ideales para espacios muy reducidos.
Otro aspecto relevante es la atención a su sistema de apertura mediante bisagras con sujeción, que permite mantener la tapa abierta de forma estable mientras se accede al interior.
Este compartimento ofrece espacio suficiente para guardar calzado, mantas, ropa o accesorios, facilitando la organización sin necesidad de añadir otros muebles auxiliares. Además, su estructura está preparada para soportar una carga de hasta 110 kg, lo que garantiza un uso seguro como asiento.
Desde el punto de vista práctico, sus aplicaciones son múltiples. En el recibidor, permiten almacenar calzado y accesorios mientras ofrecen un apoyo cómodo para calzarse. En el dormitorio, funcionan como baúl para ropa de cama o textiles de temporada.
En salones o habitaciones infantiles, ayudan a mantener el orden ocultando mantas, juguetes u otros objetos de uso frecuente. Esta capacidad de adaptación es precisamente lo que explica su creciente presencia en todo tipo de hogares.
Eso sí, hay que tener en cuenta que este modelo no se encuentra disponible en tiendas físicas de Carrefour, ya que forma parte de su catálogo marketplace y se comercializa exclusivamente a través de su tienda online.
Esto implica que la compra debe realizarse por la página web, con envío a domicilio, y que no es posible verlo o probarlo previamente en establecimiento, un aspecto relevante para quienes valoran comprobar acabados, materiales o dimensiones antes de decidirse.