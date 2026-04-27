Han llegado a Zara los vestidos más elegantes, versátiles y sofisticados de la primavera: disponibles desde 12,95 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Zara lanza una nueva colección de vestidos primaverales que destacan por su elegancia, versatilidad y sofisticación, con precios desde 12,95 euros. Entre los modelos destacan el vestido corto de rayas, el vestido de cuello barco, el vestido halter drapeado y el vestido midi de tirantes, disponibles en varias tallas y colores. La colección combina cortes estratégicos, siluetas limpias y detalles de tendencia, adaptándose tanto a estilismos informales como a looks más cuidados. Los precios accesibles y la variedad de diseños hacen que estos vestidos sean opciones ideales para cualquier ocasión esta primavera.

Tener un vestido elegante y todoterreno se ha convertido en una prioridad en el armario de toda mujer, donde la versatilidad pesa tanto como el diseño.

En este contexto, Zara, una de las firmas de moda más reconocidas, ha reforzado su propuesta para la primavera con una colección de vestidos que responde a esa demanda creciente: prendas capaces de adaptarse a múltiples escenarios sin renunciar a una estética cuidada ni a las tendencias actuales.

La cadena perteneciente a Inditex presenta una selección que combina cortes estratégicos, siluetas limpias y detalles que aportan identidad propia a cada diseño. Y lo mejor de todo, con precios que parten los 12,95 euros.

1. Vestido corto rayas

Entre las opciones que más nos ha llamado la atención de la nueva colección destaca el vestido corto de rayas. Su estampado con rayas horizontales aporta dinamismo visual y lo convierte en una opción recurrente para el día a día, especialmente en temporadas cálidas.

Además, está disponible en un rango de tallas que abarca desde la S hasta la L, aunque es cierto que, dado su tejido elástico, puede cubrir más tallas de las que figuran.

Vestido corto rayas. Ref. 3253/382/104

Su precio, actualmente disponible por 17,95 euros, lo posiciona como una prenda accesible dentro de la gama de vestidos casuales.

Asimismo, destaca por su versatilidad, ya que puede adaptarse con facilidad tanto a estilismos informales de día, combinando con calzado plano, como a looks más cuidados si se acompaña de accesorios y prendas más sofisticadas.

2. Vestido cuello barco

En una línea más sobria se sitúa el vestido corto con cuello barco, una pieza que apuesta por la elegancia discreta.

Este tipo de escote, caracterizado por su apertura horizontal que deja los hombros parcialmente descubiertos, introduce un equilibrio entre sencillez y sofisticación.

Vestido cuello barco. Ref. 3253/373/401

Este modelo se ofrece en tallas de la S a la XL y en una paleta de colores relativamente neutra, con predominio del negro, blanco y tonos de temporada.

Su precio de 12,95 euros, es otro de los atractivos que no podemos dejar pasar.

3. Vestido harper drapeado

El catálogo incorpora también propuestas con mayor carga estética, como el vestido halter drapeado.

Este modelo destaca por su construcción más elaborada, donde el escote halter estiliza la figura al dejar hombros y espalda al descubierto, mientras que los drapeados aportan textura y movimiento.

Vestido harper drapeado. Ref. 1026/252/700

En cuanto a disponibilidad, podemos encontrarlo en marrón y blanco roto y en hasta tres tallas diferentes: S, M y L.

Pero falta lo mejor de todo: el precio. Zara vende este modelo por solo 15,99 euros, tras un descuento del 38% sobre su precio original.

4. Vestido midi tirantes

Completando la selección, el vestido midi de tirantes se posiciona como la alternativa más funcional y básica.

Su largo midi, ya consolidado como uno de los favoritos del vestuario contemporáneo, ofrece un equilibrio entre comodidad y elegancia.

Vestido midi tirantes. Ref. 4174/172/700

Los tirantes finos, por su parte, refuerzan su carácter ligero, permitiendo múltiples combinaciones según el calzado o los complementos elegidos.

Además, podemos encontrar este modelo en dos colores diferentes (marrón y azul), en tallas que van desde la S hasta la XL y por solo 17,95 euros.