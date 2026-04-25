Jysk lanza el sillón de exterior más barato y elegante de este 2026: está disponible por solo 65 euros y en dos colores

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Las claves Generado con IA Jysk lanza el sillón de exterior Agermose por solo 65 euros, disponible en beige y negro. El sillón cuenta con estructura de acero recubierta en pintura en polvo y asiento de ratán sintético, resistente al sol y la humedad. Incluye cojines desenfundables de poliéster, es compacto y soporta hasta 110 kg, ideal para terrazas y balcones. Su diseño sencillo y funcional permite integrarlo en diferentes estilos decorativos, siendo una opción económica frente a otros modelos.

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las temperaturas, los espacios exteriores vuelven a cobrar protagonismo en los hogares.

Terrazas, balcones y jardines se convierten en una extensión natural de la vivienda, lo que impulsa cada año la demanda de mobiliario cómodo, funcional y asequible.

En este contexto, Jysk ha incorporado a su catálogo una propuesta que no ha dejado a nadie indiferente: el sillón de exterior Agermose.

Sillón de exterior Agermose.

Este modelo presenta una estructura de acero con recubrimiento en pintura en polvo, que aporta mayor resistencia frente a la corrosión y el desgaste propio del uso en exteriores.

El asiento y el respaldo, por su parte, están elaborados con ratán sintético, un material ampliamente utilizado en mobiliario de jardín por su durabilidad frente a la exposición solar y la humedad, además de requerir un mantenimiento mínimo en comparación con fibras naturales.

Incluye cojines de asiento y respaldo fabricados en poliéster con relleno de espuma, mejorando el confort en el uso diario. Asimismo, las fundas son desenfundables, facilitando su limpieza y prolongando la vida útil del producto.

En conjunto, se trata de un diseño orientado tanto a la funcionalidad como a la comodidad, sin perder de vista una estética sencilla y actual.

Sillón de exterior Agermose.

En cuanto a sus dimensiones, el sillón presenta unas medidas compactas (A72 x A73 x P68 cm) que lo hacen adecuado tanto para terrazas amplias como para balcones más reducidos.

Además, soporta un uso doméstico estándar con una capacidad de carga adecuada (110 kg) para este tipo de mobiliario.

Otro de los aspectos más destacados de este modelo es su capacidad de adaptación estética. Está disponible tanto en beige como en negro, perfecto para integrarlo en diferentes estilos decorativos.

Desde ambientes más cálidos y orgánicos hasta espacios de corte más moderno o minimalista, el sillón puede funcionar tanto como pieza individual como parte de un conjunto de jardín.

Relación calidad-precio

En cuanto al precio, Jysk lo ofrece por 65 euros, posicionándolo como una opción económica frente a otras alternativas del mercado que pueden costar el doble por características similares.

Eso sí, como viene siendo habitual en la cadena, este sillón solo estará disponible hasta agotar existencias y, teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece, todo apunta a que pueda agotarse en cuestión de días.