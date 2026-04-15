Los zuecos unisex más cómodos y versátiles que han desatado la locura esta primavera: disponibles en hasta 12 tallas

Imagen de una modelo con el calzado. IA.

Las claves

Las claves Generado con IA Los zuecos unisex Lois Nubuck Terra de Genuins destacan por su comodidad y respeto a la morfología natural del pie. Cuentan con plantilla anatómica de corcho natural y foam, que favorece una pisada eficiente y reduce la presión en zonas sensibles. La horma amplia evita deformaciones como juanetes, permitiendo la expansión natural de los dedos al caminar. Fabricados en piel nobuk flexible y transpirable en España, ofrecen mayor durabilidad y control de calidad.

El otro día, hablando con una amiga, comentamos lo complicado que puede llegar a ser dar con un calzado cómodo, respetuoso con la morfología natural del pie y que, además, sea moderno.

No es nada nuevo que muchos modelos priorizan estética frente a funcionalidad, algo que termina pasando factura en forma de sobrecargas, molestias plantares o fatiga tras varias horas de uso. Esto implica que debemos prestar atención a elementos concretos como la plantilla, la amplitud de la puntera o la capacidad de absorción de impactos.

Precisamente, modelos como el Lois Nubuck Terra de la firma de moda Genuins, disponible por menos de 90 euros, incorporan varias de estas características clave.

Lois Nubuck kaki unisex.

En primer lugar, cuentan con una plantilla anatómica que se adapta a la forma del pie, lo que ayuda a repartir el peso de forma más equilibrada y reduce la presión en zonas sensibles como el talón o el antepié.

Este punto es especialmente relevante para personas que pasan muchas horas de pie o caminando, ya que una mala distribución de cargas puede derivar en molestias recurrentes.

Otro aspecto importante es el material de la plantilla, compuesto por corcho natural combinado con foam.

El corcho aporta firmeza y estabilidad, mientras que el foam introduce un grado de amortiguación que reduce el impacto al caminar.

Esta combinación favorece una pisada más eficiente y menos agresiva para articulaciones como tobillos, rodillas o caderas.

La estructura del zueco también juega un papel relevante. La horma suele ser más amplia en la zona de los dedos, lo que permite que estos se expandan de manera natural al caminar. Esta característica, a menudo infravalorada, es clave para evitar deformaciones como juanetes o dedos en garra, asociadas al uso prolongado de calzado estrecho.

Lois Nubuck kaki unisex.

En cuanto a los materiales exteriores, el uso de piel nobuk no solo responde a una cuestión estética, sino también funcional.

Se trata de un material flexible y transpirable que se adapta mejor al pie con el uso, reduciendo rozaduras y mejorando la comodidad en el día a día.

Además, en este caso, la fabricación en España aporta un control más riguroso sobre los procesos y acabados, lo que suele traducirse en mayor durabilidad.