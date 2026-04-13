El municipio español donde se inaugura una nueva tienda de Action: estará abierto de lunes a domingo y tendrá 832 m2

Las claves nuevo Generado con IA Action abrirá una nueva tienda en Getafe, Madrid, el 24 de abril, con una superficie de 832 m2. La apertura generará 18 nuevos empleos y el local estará abierto de lunes a domingo, de 9:00 a 22:00 horas. Getafe será la tienda número 112 de Action en España, confirmando el rápido crecimiento de la cadena en el país. Action planea abrir al menos 400 nuevas tiendas en 2026, expandiéndose también a nuevos mercados europeos y a Estados Unidos.

Action, una de las cadenas de suministro en retail más populares, sigue su curso de expansión en España con una nueva apertura en la Comunidad de Madrid. En concreto, Getafe será el próximo municipio en incorporar un establecimiento de la compañía, cuya inauguración está prevista para el 24 de abril.

Según han confirmado fuentes internas de la empresa a EL ESPAÑOL, la nueva tienda contará con una superficie de 832 metros cuadrados, un espacio diseñado para albergar el amplio surtido característico de la marca.

Además, esta apertura supondrá la creación de 18 puestos de trabajo, reforzando así el impacto económico local de la compañía en las zonas donde se implanta.

El establecimiento dispondrá de un horario amplio y adaptado a distintos perfiles de consumidor, ya que abrirá de lunes a domingo, de 9:00 a 22:00 horas.

Este enfoque responde a la estrategia de Action de priorizar la accesibilidad y la conveniencia, facilitando que los clientes puedan realizar sus compras en un rango horario extendido durante toda la semana.

Con la llegada de este nuevo punto de venta, Getafe se convertirá en la tienda número 112 de Action en España, un dato que refleja el fuerte ritmo de crecimiento que la compañía está manteniendo en el mercado nacional.

España se ha consolidado como uno de los territorios clave dentro de su expansión europea, en línea con el aumento de la demanda de formatos de distribución centrados en el precio y la rotación constante de productos.

Imagen de la entrada de una tienda de Action.

Aunque desde la empresa no han querido desvelar detalles concretos sobre próximas ubicaciones, sí han reiterado que sus "ambiciones en España siguen siendo altas", lo que sugiere que continuarán produciéndose nuevas aperturas a lo largo de los próximos meses.

Este modelo de crecimiento sostenido se apoya en una estrategia de implantación progresiva que busca acercar la marca a un mayor número de consumidores en distintas regiones.

El éxito de Action en España y en otros países europeos se basa, en gran medida, en una propuesta comercial centrada en ofrecer productos a precios competitivos en categorías muy diversas, como hogar, bricolaje, papelería, jardinería o cuidado personal.

Además, tal y como corroboran desde la compañía, Action prevé acelerar su expansión en los próximos años con la incorporación de al menos 400 nuevas tiendas en 2026 y su entrada en nuevos mercados europeos, como Croacia —donde inauguró su primer establecimiento el 11 de marzo— y Eslovenia, cuya primera apertura está prevista tras el verano.

Para respaldar este crecimiento, la compañía también pondrá en marcha tres nuevos centros de distribución en España, Italia y Francia. Asimismo, la empresa ya prepara su salto a Estados Unidos, donde planea abrir su primera tienda en el sureste del país a finales de 2027 o principios de 2028, con el objetivo de alcanzar las 100 tiendas en ese mercado en 2030.