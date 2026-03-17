El nuevo aperitivo de Mercadona que deja locos a los amantes del queso: croquetas de camembert por solo 2,85 euros

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona lanza los Caprichos de Camembert, croquetas ultracongeladas de queso por 2,85 euros el paquete de 350 gramos. Estas croquetas combinan la cremosidad del camembert con un empanado fino y crujiente, y pueden prepararse en freidora, sartén u horno en pocos minutos. El producto es sin gluten y está pensado como aperitivo rápido, ideal para compartir en tablas o acompañar con salsas dulces. Aporta un alto contenido energético y grasas saturadas, por lo que se recomienda su consumo ocasional dentro de una dieta equilibrada.

Hay pocas comidas tan sabrosas como las croquetas. Se trata de un aperitivo fácil de hacer y que gusta casi a todo el mundo, capaz de convertir cualquier momento en una pequeña celebración.

Precisamente, inspirándose en esa misma idea de placer sencillo y reconfortante, Mercadona ha lanzado los Caprichos de Camembert por solo 2,85 euros.

Se trata de un bocado ultracongelado que combina la cremosidad del queso con la textura crujiente del empanado, pensado para quienes buscan un aperitivo rápido y delicioso sin renunciar al sabor.

Croquetas caprichos de camembert.

El producto se presenta en un paquete de 350 gramos, con un precio de 2,85 euros por unidad (8,14 €/kg), situándose como una opción accesible dentro de los ultracongelados.

Cada porción de camembert viene recubierta de un empanado fino que, tras cocinarse, se convierte en un dorado crujiente que contrasta con el interior fundente, creando una experiencia sensorial muy atractiva.

En cuanto a su preparación, los Caprichos de Camembert destacan por su practicidad. Pueden cocinarse en freidora o sartén durante 3-4 minutos a 190 ºC, o en horno durante 10 minutos a 200 ºC, adaptándose a distintos hábitos de consumo y ofreciendo un aperitivo listo en pocos minutos.

Su composición está basada principalmente en queso camembert, acompañado de un recubrimiento empanado que incluye harina de arroz, leche y aceites vegetales, junto con otros ingredientes necesarios para su conservación ultracongelada. Además, se comercializa como producto sin gluten, ampliando su público potencial.

Croquetas caprichos de camembert.

Desde el punto de vista nutricional, se trata de un alimento con aporte energético elevado, combinando proteínas del queso con un contenido importante de grasas, especialmente saturadas, derivadas tanto del lácteo como del proceso de fritura. Por ello, se recomienda su consumo de manera ocasional dentro de una dieta equilibrada.

En el plano gastronómico, los Caprichos de Camembert funcionan como aperitivo o entrante. Además, se pueden disfrutar solos, acompañados de salsas dulces como mermeladas de frutos rojos o miel, o incluso integrados en tablas de picoteo, convirtiéndose en un recurso práctico y sabroso para reuniones improvisadas o cenas informales.