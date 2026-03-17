Ni dulces industriales ni desayunos caros: acaba de llegar a Aldi la solución para preparar gofres y/o creps por solo 14,99 €

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza una gofrera y una crepera independientes por 14,99 euros cada una, con un 25% de descuento. La gofrera cuenta con 1.000 vatios de potencia para preparar gofres rápidamente y de forma uniforme. La crepera ofrece 1.200 vatios, superficie de 30 cm y control de temperatura, ideal para crepes dulces o salados. Ambos dispositivos incluyen revestimiento antiadherente, base antideslizante y accesorios prácticos para facilitar su uso y limpieza.

El desayuno sigue siendo una de las comidas más importantes del día, pero también una de las que con más frecuencia se ve afectada por las prisas.

En muchos hogares, la falta de tiempo por las mañanas empuja a optar por soluciones rápidas, a menudo poco elaboradas o basadas en productos procesados. En este contexto, los pequeños electrodomésticos que permiten preparar recetas caseras de forma sencilla y en pocos minutos están ganando protagonismo, especialmente aquellos que son económicos.

Es en esta línea donde se sitúa el último lanzamiento de Aldi, que vuelve a reforzar su oferta de bazar con una gofrera y una crepera que se venden como dispositivos independientes, disponibles en tiendas a partir del 18 de marzo por 14,99 euros cada uno, con un descuento del 25% sobre su precio habitual.

Gofrera doble / Crepera.

Por un lado, la gofrera permite preparar gofres de forma rápida gracias a una potencia de 1.000 vatios, suficiente para garantizar un calentamiento ágil y un cocinado uniforme.

Por otro, la crepera está concebida para elaborar crepes de manera eficiente, con una potencia superior de 1.200 vatios que facilita extender la masa y conseguir una textura fina y homogénea.

En el caso de la crepera, uno de los aspectos más destacados es su superficie de cocción de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, una medida que permite elaborar crepes de tamaño completo con facilidad.

Además, incorpora control de temperatura regulable, lo que ofrece mayor precisión a la hora de adaptar el cocinado según el tipo de receta, ya sea dulce o salada.

Gofrera.

Ambos dispositivos comparten una serie de características orientadas a mejorar la experiencia de uso. Entre ellas destaca el revestimiento antiadherente, que evita que los alimentos se peguen y simplifica considerablemente la limpieza posterior.

También incluyen base antideslizante para garantizar estabilidad durante el funcionamiento, así como accesorios prácticos: en el caso de la crepera, un esparcidor y una espátula que facilitan la extensión y manipulación de la masa.

Crepera.

Más allá de su uso más evidente en desayunos y meriendas, tanto la gofrera como la crepera ofrecen posibilidades en la cocina diaria.

La gofrera permite preparar versiones dulces y saladas, desde recetas clásicas hasta combinaciones más elaboradas, mientras que la crepera resulta útil para elaborar platos rápidos como crepes rellenas, tortillas finas o incluso bases para wraps.

Eso sí, como es habitual en la cadena alemana, estos productos forman parte de una promoción puntual, con unidades limitadas y sin reposición garantizada.

Por lo tanto, si estás pensando en hacerte con estos dispositivos u otros de la oferta semanal, lo más recomendable es no esperar ya que todo apunta a que pueden agotarse en cuestión de días, e incluso horas.