Se esperan colas kilométricas en Jysk para hacerse con el mueble recibidor con cajones más barato: cuesta 175 €

Imagen de un recibidor con el mueble. IA.

Las claves nuevo Generado con IA El mueble recibidor Terpet de Jysk destaca por su diseño nórdico minimalista y acabado en color blanco, que aporta luminosidad y amplitud al espacio. Incluye espejo de cuerpo entero, barra para colgar abrigos y bolsos, cajón para pequeños objetos y compartimento zapatero, optimizando el espacio en entradas pequeñas. Fabricado en MDF y detalles de abedul macizo, soporta hasta 45 kg y cuenta con certificación FSC que garantiza una gestión responsable de la madera. El precio del mueble es de 175 euros tras un 20 % de descuento, convirtiéndose en una opción atractiva por su relación calidad, diseño y funcionalidad.

El gusto y la elegancia en la decoración del hogar no solo se percibe en muebles caros y de alta gama; también se refleja en los pequeños detalles de cada una de las piezas que escoogemos.

En este sentido, elegir muebles que presenten un estilo actual y minimalista se vuelve fundamental, y el mueble recibidor Terpet con espejo blanco que vende Jysk, se presenta como una opción que cumple con creces ambos objetivos.

El modelo Terpet destaca por su diseño nórdico, caracterizado por líneas limpias y minimalistas, y por su acabado en color blanco que aporta luminosidad y sensación de amplitud al espacio.

Mueble recibidor Terpet.

Su estética sencilla permite integrarlo con distintos estilos de interiorismo, desde ambientes modernos hasta decoraciones escandinavas más puras, ofreciendo un equilibrio perfecto entre elegancia y practicidad.

Más allá de su aspecto, el Terpet se concibe como un mueble multifuncional pensado para optimizar el espacio en entradas de tamaño medio o reducido.

Sus medidas de 180 cm de altura, 60 cm de ancho y 40 cm de profundidad permiten ubicarlo en pasillos estrechos sin comprometer la circulación.

La pieza, además, combina varios elementos en un solo módulo: un espejo vertical de cuerpo entero, una barra para colgar abrigos y bolsos, un cajón inferior para pequeños objetos y un compartimento cerrado tipo zapatero.

Mueble recibidor Terpet.

En cuanto a los materiales, el mueble está fabricado principalmente en MDF (fibra de densidad media), con algunos detalles en abedul macizo y herrajes de acero y zinc, lo que garantiza ligereza y resistencia.

Su capacidad máxima de carga es de aproximadamente 45 kg, y cuenta con certificación FSC, asegurando que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera responsable.

Asimismo, el Terpet se entrega desmontado, facilitando su transporte y montaje doméstico. Su peso aproximado es de 25 kg, y se convierte en una solución integral para quienes buscan un recibidor completo sin tener que combinar varios muebles independientes.

Además, su precio, disponible por solo 175 euros tras un 20 % de descuento, lo sitúa dentro de la gama media, ofreciendo un equilibrio atractivo entre diseño, calidad y funcionalidad.