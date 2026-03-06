Llega a Lidl la chaqueta primaveral más elegante y barata: disponible por 12,99 euros a partir del lunes 9/3

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza una chaqueta corta tipo gabardina para mujer por 12,99 euros, disponible desde el lunes 9 de marzo. La prenda, de la marca Esmara, está inspirada en la gabardina clásica pero adaptada a un formato más corto y ligero. Disponible en tallas 34 a 46 y dos colores básicos (beige y negro), incluye cinturón anudable, cuello de solapa y doble botonadura. Fabricada principalmente con poliéster reciclado y certificación OEKO-TEX, es ideal para primavera y otoño por su versatilidad y comodidad.

Aunque no lo parezca, quedan muy pocos días para dar comienzo a la primavera. Con la llegada de esta estación, las temperaturas empiezan a subir y muchas personas aprovechan para renovar su armario con prendas más ligeras y versátiles, pensadas para el entretiempo.

En este contexto, la cadena de supermercados Lidl vuelve a apostar por la moda asequible con una nueva propuesta que llegará a sus tiendas a partir del lunes 9 de marzo: una chaqueta corta tipo gabardina para mujer de su marca textil Esmara.

La prenda, disponible por 12,99 euros, responde a un diseño moderno y actual inspirado en la gabardina clásica aunque adaptado a un formato más corto y ligero, pensado para los meses en los que las temperaturas empiezan a subir.

Chaqueta corta tipo gabardina para mujer.

Entre sus elementos más característicos destaca el cuello de solapa, así como el cierre frontal con doble botonadura y botón interior, detalles que remiten al estilo tradicional de este tipo de prenda.

Además, incorpora un cinturón anudable extraíble en la cintura, que permite ajustar la chaqueta a la silueta y aportar un toque más elegante al conjunto.

El diseño se completa con bolsillos laterales, tiras decorativas en las mangas y una abertura en la parte trasera, pensada para mejorar la libertad de movimiento al caminar.

La prenda estará disponible en dos colores básicos y fáciles de combinar: beige y negro, dos tonos habituales en este tipo de prendas por su versatilidad. El beige mantiene la estética clásica asociada a la gabardina tradicional, mientras que el negro ofrece una alternativa más sobria y adaptable a diferentes estilos.

Chaqueta corta tipo gabardina para mujer.

En cuanto a las tallas, la chaqueta se comercializará en un rango que va desde la 34 hasta la 46, siguiendo la tabla de tallaje habitual de la marca Esmara.

Respecto a su composición, está confeccionada principalmente con poliéster reciclado, un material que forma parte de las iniciativas de sostenibilidad que Lidl ha ido incorporando progresivamente en su línea textil.

Además, el tejido cuenta con la certificación OEKO-TEX Standard 100, que garantiza que el producto ha sido sometido a pruebas para detectar sustancias potencialmente nocivas en su fabricación.

Asimismo, tal y como se ha mencionado anteriormente, esta chaqueta está pensada especialmente para los meses de primavera y otoño, cuando todavía se necesitan prendas exteriores pero ya no son necesarios abrigos gruesos.

Su estilo permite combinarla fácilmente con vaqueros, vestidos, pantalones de vestir o faldas, por lo que puede adaptarse tanto a looks informales para el día a día como a conjuntos algo más arreglados para el trabajo o salidas urbanas.