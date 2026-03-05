Dyson 'liquida' por tiempo limitado su aspirador más vendido de la temporada: aspira y friega todo tipo de suelos

Las claves nuevo Generado con IA Dyson lanza por tiempo limitado su fregona eléctrica WashG1, que aspira y friega todo tipo de suelos por 399 euros. La WashG1 elimina suciedad seca y húmeda en una sola pasada, gracias a dos rodillos de microfibra motorizados y un sistema de hidratación continua. Funciona sin cable, ofrece hasta 35 minutos de autonomía y limpia superficies de hasta 290 m² con una sola carga. Está especialmente diseñada para suelos duros, separa residuos sólidos y líquidos en compartimentos distintos y cuenta con un sistema de autolimpieza para los rodillos.

La limpieza de casa es, sin lugar a dudas, uno de los quebraderos de cabeza más habituales en el día a día de millones de familias.

Barrer, aspirar y fregar forman parte de una rutina doméstica que exige tiempo y esfuerzo, especialmente en viviendas con gran tránsito o con niños y mascotas.

Sin embargo, en los últimos años la tecnología aplicada al hogar ha tratado de simplificar estas tareas mediante dispositivos cada vez más automatizados. En ese contexto, la compañía británica Dyson ha dado un paso más con su fregona eléctrica, la Dyson WashG1, disponible por 399 euros.

Dyson WashG1™ fregona eléctrica.

La WashG1 supone la entrada de Dyson en el segmento de los limpiadores de suelos húmedos, una categoría en crecimiento dentro del mercado de electrodomésticos.

El dispositivo está pensado para eliminar suciedad seca y húmeda al mismo tiempo, permitiendo aspirar residuos ligeros, recoger líquidos y fregar en una sola pasada.

Su funcionamiento se basa en dos rodillos de microfibra motorizados que giran en sentidos opuestos, desprendiendo la suciedad del suelo mientras absorben los líquidos y transportan los residuos hacia el sistema interno de recogida.

Uno de los elementos clave del aparato es su sistema de hidratación continua. La fregona dispone 26 puntos que distribuyen agua limpia de manera uniforme sobre los rodillos, lo que permite mantener una limpieza constante durante todo el proceso.

Al mismo tiempo, el equipo separa los residuos sólidos del agua sucia en compartimentos distintos, evitando que la suciedad vuelva a depositarse en el suelo mientras se está fregando.

En cuanto a sus características técnicas, la WashG1 funciona sin cable y ofrece una autonomía de hasta 35 minutos de uso continuo, suficiente para limpiar superficies de hasta aproximadamente 290 metros cuadrados con una sola carga.

El aparato cuenta con un depósito de agua limpia de un litro y otro de agua sucia de 0,8 litros, además de un sistema de autolimpieza que permite lavar los rodillos automáticamente después de cada uso.

La fregona eléctrica está pensada para su uso en suelos duros como baldosas, parquet tratado, laminados, vinilo o piedra, por lo que resulta especialmente útil en estancias como cocinas, baños o zonas de paso.

Eso sí, tal y como apuntan desde la marca, conviene tener en cuenta que la Dyson WashG1 está diseñada específicamente para la limpieza de manchas, por lo que no sustituye a una aspiradora convencional.

De hecho, recomiendan realizar primero una aspiración previa para retirar el polvo superficial antes de proceder al fregado.